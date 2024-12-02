ضبط مواد مخدرة بـ 10 ملايين جنيه في البحيرة والإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة، بقيمة مالية قرابة 10 مليون جنيه.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية وعدد من مديريات الأمن قيام عناصر إجرامية بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وفى مديرية أمن المنوفية تم ضبط ( عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة قويسنا، وبحوزته مضبوطات أبرزها (15 كجم لمخدر الحشيش – سلاح ابيض )، كما تم ضبط ( عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة السادات، وبحوزته مضبوطات أبرزها (15 كجم لمخدر الحشيش – 10 كيو جرام لمخدر الهيدرو – 400 قرص لعقار "ترامادول" المخدر - كمية لمخدر الشابو).

وتمكنت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن الإسكندرية تمكنت الحملات من ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته مضبوطات أبرزها (كمية لمخدر الهيروين وزنت 12،5كيلو جرام – طبنجة)، كما تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبحوزته مضبوطات أبرزها (19 كجم لمخدر الحشيش – 2000 قرص مخدر لعقار "التامول").



ونجحت جهود الحملات فى مديرية أمن الإسماعيلية في ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (5 كجم لمخدر الآيس "الشابو").



وفى مديرية أمن البحيرة تمكنت الحملات من ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة دمنهور، وبحوزته مضبوطات أبرزها (14 كجم لمخدر الحشيش).



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (10 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.