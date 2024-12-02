إدارة الأزمات والكوارث في ندوة لمركز النيل للإعلام بأسيوط

نظم مركز النيل للإعلام بأسيوط اليوم الاثنين ندوة تحت عنوان إدارة الأزمات والكوارث ودور المجتمع المدنى والحكومى فى تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود



وافتتح الندوة سحر حسين محمد-مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط ومحسن محمدجمال مدير عام الإدارة العامة لاعلام وسط الصعيد مرحبين بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع للتوعية بكيفية إدارة الأزمات والكوارث خاصة فى مجال البيئة ودور الفرد فى الحد من ملوثات البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية المتلاحقة.



وأدارت فعاليات الندوة فاطمة أحمد حسيناخصائى إعلام أول ومسئول البرامج بمركز النيل للإعلام بأسيوط



وحاضر فى الندوة نسمات القوصى المدير التنفيذى لجمعية الطفولة والتنمية والمنسق العام للمنتدى المحلى للتنمية المستدامة بمحافظة اسيوط وخالد محمد محمد مدير إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شئون البيئة فرع أسيوط



وتناول المحاضران المحاور التاليةالفرق بين المخاطر والكوارث، بعض الأمثلة للكوارث المحلية، الاستراتيجية الوطنية للحد من الكوارث، الرؤية والأهداف، تقنيات التنبؤ ومراقبة الكوارث، كيفية إدارة المخاطر ومراحلها المختلفة، قضايا تلوث البيئة من أبرز الأزمات والكوارث خاصة التغيرات المناخية وآثارها السلبية على مختلف مجالات الحياة



وكما تم الإشارة للتغيرات المناخية أسبابها،أهم القطاعات التى تتأثر بها،مردوردات التغيرات المناخية على الطبيعة والبيئة



وفى ختام الندوة تم التحاور حول دور الفرد فى حماية نفسه من التغيرات المناخية وإنقاذ البيئة من التأثير السلبى لهذه التغيرات