تحديد أولي جلسات محاكمة عامل متهم بقتل شقيقه وسحله بالطريق العام

حوادث
بوابة الفجر

حددت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة 21 ديسمبر المقبل، نظر أولى جلسات محاكمة عامل متهم بقتل شقيقه وسحله بالطريق العام، بسبب خلافات سابقة بينهما، بقرية نكلا في منشأة القناطر.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 15019 لسنة 2024، للمتهم "عمر. ر"، 25 سنة، عامل، أنه في يوم 20 يونيه الماضي قتل شقيقه "عبد الرحمن" عمدا مع سبق الإصرار، لخلافات سابقه بينهما، حيث بيت النية وعقد العزم المصمم علي الخلاص منه.

وتابعت التحقيقات أن المتهم ترقب الفرصة المُناسبة وما أن تهيأ له الظرف حتي باغت شقيقه بأن كال له ضربات عدة باستخدام "عصا" حتى خارت قواه واستل سلاح أبيض "سكين" وانهال عليه بعدة طعنات متتاليه استقرت بمواضع قاتله بجسده.

وأضافت التحقيقات أن المتهم سحل شقيقه المجني عليه إلى الطريق العام فأجهز عليه أمام أعين المارة بأن كال له ضربة باستخدام أداه "قالب طوب" قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة التي أودت بحياته.

وأشارت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين  الحشيش والترمادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز المتهم سلاح أبيض "سكين وعصا خشبية  وققالب طوب" دون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو مهنية تقتضي ذلك.

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