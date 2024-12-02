متابعة مكثفة لمحلات المبيدات والمخصبات الزراعية بمركز أبشواي بالفيوم

محافظات
بوابة الفجر

قامت إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بالفيوم بحملة لمتابعة الأسواق الزراعية، وجاء ذلك في إطار توجيهات السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور/ أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وبالتنسيق مع الدكتور/ أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور/ أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، والأستاذ الدكتور/ أيمن حمودة، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الآفات.

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محافظ الفيوم يتابع الأنشطة والخدمات المقدمة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية"

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محافظ الفيوم يبحث مع وفد مقاطعة خينان الصينية سبل التعاون المشترك

حملة لمتابعة الأسواق الزراعية بأبشواى

قامت إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بالفيوم بحملة لمتابعة الأسواق الزراعية،وقاد الحملة المهندسة/ فايزة عبدالمعبود، مدير إدارة المكافحة بالمديرية، بمشاركة المهندس/ فكري شعبان، مسؤول الرقابة على المبيدات، والمهندس/ عبدالباقي يونس، وبالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة بالفيوم، حيث استهدفت الحملة محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بمركز أبشواي.

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محافظ الفيوم يبحث سبل التعاون المشترك مع وفد مقاطعة خينان الصينية في الإنتاج والتصنيع الزراعي

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محافظ الفيوم يعتمد تعديلات المخططات الاستراتيجية لمدن "الفيوم وطامية ويوسف الصديق"

شملت الحملة فحص تراخيص المحلات، التحقق من تواريخ صلاحية المنتجات الزراعية، مراجعة سجلات المبيعات، وضمان توافق أصناف المبيدات والمخصبات المتوفرة مع المواصفات القياسية. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز سلامة استخدام المواد الزراعية وحماية المزارعين، مع ضمان تقديم منتجات زراعية ذات جودة عالية تدعم التنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة.     

                                        

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