التشكيل المتوقع للمصري في مواجهة بيراميدز بالدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق بيراميدز بالجولة الرابعة من منافسات بطولة دوري نايل.

واستقر على ماهر المدير الفني للنادي المصري على تشكيلة الفريق البورسعيدي لخوض مباراته أمام الفريق السماوي بالجولة الرابعة بالدوري.

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التشكيل المتوقع للمصري ضد بيراميدز بالجولة الرابعة بالدوري

ومن المتوقع ان يخوض المصري هذه المباراة بتشكيل مكون من 
محمود جاد لحراسة المرمى،  كريم العراقي،  محمد هاشم، باهر المحمدي  ، عمرو سعداوي  لخط الظهر، محمود حمادة،  محمد مخلوف  كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط،  محمد الشامي  ،  عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

موعد مباراة المصري ضد بيراميدز بالدوري

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأثنين بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد السويس الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد بيراميدز

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.
 

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