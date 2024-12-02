تفاصيل ضبط سائق اعتدى على سيدة بالشرقية

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة باستخدام قطعة معدنية بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية.



وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق - له معلومات جنائية) وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بسبب وجود خلافات بينه وبين السيدة المشار إليها بسبب الميراث وحضانة أطفال شقيقه " المتوفى"، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب بإستخدام العكاز المعدنى الخاص به.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.