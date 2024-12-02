محافظة الإسكندرية تنفذ 8 قوافل طبية مجانية خلال ديسمبر ضمن مبادرة "بداية جديدة"

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بوابة الفجر

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

‏‎ونفذت بناءًا على ذلك  مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية 8  قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر ديسمبر وفقًا للمواعيد والأماكن التالية حيث تقام  يومي  4،3  من ديسمبر الجاري  قافلة طبية بالبيطاش بنطاق حي العجمي.

وتقام يومي  9،8 من ديسمبر الجاري قافلة طبية بقرية بنجر 1 بنطاق مركز ومدينة برج العرب ويومي 11،10  من  ديسمبر قافلة طبية بقرية بنجر 2 بنطاق مركز ومدينة برج العرب،   وعلى غرار ذلك تقام أكثر من قافلة طبية بنطاق حي العامرية.

‏وتأتي أولى هذه القوافل يومي 16،15 من ديسمبر الجاري بقرية حارس يليها يومي  18، 17 بقرية الوقاد، كما تتواجد القوافل يومي  23،22 بقرية أبوصير بنطاق مركز ومدينة برج العرب، وتختتم مديرية الصحة قوافل شهر ديسمبر يومي   25، 24 بقرية الهوارية ويومي 30،29  بقرية الوفاء بنطاق حي العامرية.

وجدير بالذكر أن هذه المجهودات تأتي فى ضوء توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتضافر كافة الجهود لتنفيذ مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"،وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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