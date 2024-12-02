انطلاق موسم حصاد السمك البلطي بالمزارع السمكية المفتوحة بكلية الزراعة بمشتهر

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المزارع السمكية
المزارع السمكية

شهد الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يرافقه الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة بمشتهر حصاد موسم السمك البلطي بالمزارع السمكية المفتوحة بالكلية.
جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب فريد وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور السيد خاطر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد شعبان رئيس قسم الإنتاج الحيواني بالكلية والأستاذة رانيا معتز  أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال الجولة أشاد الدكتور السيد فوده بالدور المجتمعى التى تقوم به كلية الزراعة نظرا لما تمتلكه من وحدات إنتاجية متنوعة تعمل علي توفير بعض السلع والمنتجات باسعار مناسبة لمنسوبي الجامعة، مؤكدا حرص الجامعة علي تقديم كافة أنواع الدعم للوحدات والمزارع الإنتاجية بالجامعة وكلياتها.

من جانبه أشار الدكتور محمود الزعبلاوي إلى أنه جرى اليوم حصاد أسماك البلطي من أحد أحواض المزارع السمكية المفتوحة حيث تم حصاد ما يقرب من طن أسماك، مضيفا أن الكلية تتميز بوجود المزارع السمكية المغلقة والمفتوحة التي يتم استخدامها بطريقة بحثية تعليمية في تدريب الطلاب، كما يتم استخدامها أيضا بطريقة إنتاجية.

المزارع السمكية

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المزارع السمكية رئيس جامعة بنها عميد كلية الزراعة نائب رئيس جامعة بنها محمود الزعبلاوي

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