دفعة معنوية كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة أتليتك بلباو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف النادي الإسباني ريال مدريد عن تلقي الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق خبر يعطي دفعه معنوية كبرى قبل مباراة أتلتيك بلباو التي تجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري.


وقد فاز ريال مدريد على حساب نظيره خيتافي التي جمعت بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني بفوز الميرنجي بهدفين مقابل لا شئ.

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وكشف الموقع الرسمي للفريق الإسباني، عن عودة الفرنسي أوريلين تشواميني للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية، قبل مباراة أتلتيك بلباو في الليجا.

ولكن لم يتم تحديد مدى إمكانية لحاق تشواميني بالمشاركة في مباراة أتلتيك بلباو التي يرتبط بها النادي الأبيض خلال الأيام القليلة المقبلة.


ويلتقي الميرنجي أمام نظيره أتلتيك بلباو، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الليجا، مساء يوم الأربعاء الموافق 4 من ديسمبر الجاري.

 

ويتصدر النادي الملكي جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الصدارة التي يتربع عليها برشلونة، إلا أن الميرنجي مازال لديه مباراة مؤجلة.
 

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