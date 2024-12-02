مفاجأة في مصرع 6 أجانب اختناقا إثر تسريب غاز  بمدينة نصر

حوادث
جثة
جثة



تستكمل جهات التحقيق بمدينة نصر، اجراءاتها في مصرع 6 اشخاص اختناقا، إثر تسريب غاز داخل عقار بمدينة نصر، وتبين من التحقيقات الاولية إنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة 
وكشفت مناظرة النيابة لجثث المتوفين ان الجثث لزوجين وطفلين لهما من الصومال وقريبهم من نفس الدولة ومسن من إثيوبيا.
وأضافت المناظرة أن الجثث لا يوجد بها ثمة إصابات ظاهرية وتبين أن اسفكسيا الخنق نتيجة استنشاقهم غاز ثاني أكسيد الكربون ونقص الاوكسجين في دمائهم السبب وراء وفاتهم، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوجود متوفين إثر تسرب للغاز داخل عقار بمدينة نصر.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وبالانتقال والفحص عثر على جثث 6 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول متوفين إثر تسرب للغاز، وقام مرفق الإسعاف بنقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما يقوم رجال المباحث بإجراء التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة

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