حملة مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم

محافظات
بوابة الفجر

شددت مديرية الزراعة بالفيوم على تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي الزراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية باعتبارها عصب الاقتصاد القومي.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد الدكتور/ أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

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هذا وقد أكد الدكتور/ أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، على ضرورة اليقظة التامة والمتابعة المستمرة من قِبل جهاز حماية الأراضي برئاسة المهندسة/ وسام البحيري، مدير إدارة حماية الأراضي، ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز، لرصد أي محاولات تعدٍ على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

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وفي هذا السياق، نفذت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم، بقيادة المهندس/ إيهاب فايز، مدير عام الإدارة، وبرفقة المهندس/ خالد فتحي، رئيس قسم جهاز حماية الأراضي، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، حملة لإزالة التعديات شملت:

إزالة حالة تعدٍ بناحية سنوفر (حوض حسين عطشى):

  • مساحة التعدي: قيراط ونصف.
  • نوع التعدي: أسوار بالبلوك بارتفاع متر تقريبًا.

إزالة حالة تعدٍ بناحية كفور النيل:

  • مساحة التعدي: 6 قراريط، تشمل مبانٍ وقواطع بالطوب الأحمر وسقف خرساني على مساحة 400 متر تقريبًا.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة المديرية لحماية الأراضي الزراعية من التآكل وضمان الحفاظ على الثروة الزراعية بالمحافظة.

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