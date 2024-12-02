الداخلية تعلن وحدات جوازات متنقلة بالإسكندرية

أعلنت وزارة الداخلية عن تشغيل وحدة جوازات متنقلة بنطاق محافظة الإسكندرية - تختص بتلقى طلبات (إستخراج جوازات السفر، شهادات التحركات) دون التقيد بالإختصاص المكانى- وذلك ابتداءً من يوم السبت الموافق 7/12/2024م من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 5 مساءًا على النحو التالى (السبت نادى سموحة- الأحد نادى الصيد – الإثنين المركز التجارى "كارفور سيتى سنتر" – الثلاثاء نادى الإتحاد السكندرى – الأربعاء المركز التجارى "جرين بلازا" – الخميس نادى سبورتنج).

يأتى ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى خاصة فى مجال الخدمات الجماهيرية لضمان تقديم الخدمات فى سهولة ويسر.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، وزيادة إنتشارها بأرجاء الجمهورية وإستمرارًا لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصولهم على الخدمات فى سهولة ويسر.