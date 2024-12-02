تحقيقات مذبحة طوخ: المتهم قتلهم خنقا

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت التحقيقات الأولية في واقعة قتل عاطل لزوجته وطفليه ووالدته وإصابة شقيقه، في عزبة الصفيح التابعة لقرية كفر منصور في طوخ بمحافظة القليوبية، أن الأم وطفليها ماتوا خنقا بالغاز، بالإضافة إلى محاولة المتهم خنقهم بسلك للتأكد من وفاتهم.

وعثر رجال الأمن على اسطوانة غاز وسط المنزل، والجثث ليست بها أي طعنات وجرى نقلها لمشرحة مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

كما كشفت التحريات والبحث الجنائي، أن المتهم أشعل النيران في والدته وشقيقه واللذين يقطنان في منزل آخر بالقرية على مقربة من مسكنه، بعد التخلص من زوجته وابنيه أميمة 8 سنوات وحماصة 12 سنة.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ، إلى المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بقيام شاب بإشعال النيران في والدته وشقيقه وقتل زوجته وابنيه الاثنين.


وتكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية مجهوداتها لضبط المتهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

رئيس مباحث مركز شرطة طوخ محافظة القليوبية مباحث القليوبية مركز شرطة طوخ

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