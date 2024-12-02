إصابة شخصين إثر حادث انقلاب موتوسيكل بمركز ساحل سليم في أسيوط

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سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

 

 

إصيب شخصان اليوم الإثنين إثر حادث انقلاب موتوسيكل شرق المطمر بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط 

 

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث انقلاب موتوسيكل شرق المطمر بمركز ساحل سليم 

 

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة ساحل سليم وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص حدوث حادث انقلاب موتوسيكل شرق المطمر بمركز ساحل سليم 

 

واسفر الحادث عن إصابة شخصان بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام الشاملة لتلقى العلاج 

 

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة 

 

 

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