النائب العام يفتتح فعاليات دورة استراتيجية تنمية القيادة الوطنية لأعضاء النيابة بالتعاون مع القوات المسلحة

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النائب العام يفتتح
النائب العام يفتتح فعاليات دورة استراتيجية تنمية القيادة

 

افتتح النائب العام المستشار محمد شوقي، يوم الأحد الموافق الأول من شهر ديسمبر لعام ٢٠٢٤، أعمال الدورة التدريبية المنعقدة بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، تحت عنوان "استراتيجية تنمية القيادة الوطنية للسادة أعضاء النيابة العامة".

 

 وذلك بحضور اللواء أركان حرب دكتور/ طارق هلال مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، ولفيف من قادة وأعضاء النيابة العامة، ونخبة من الأكاديميين والخبراء الاستراتيجيين. 

 

وخلال كلمته الافتتاحية؛ أعرب النائب العام عن ترحيبه بالحضور الكريم، مشيرًا إلى أن الدورة تأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون المثمر بين النيابة العامة وجميع جهات ومؤسسات الدولة، لبناء الإنسان المصري، وذلك في ضوء مبادرة السيد رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

 

 كما تهدف الدورة إلى صقل أعضاء النيابة العامة وزيادة درجة وعيهم بالتحديات الوطنية المختلفة. وقد ألقى اللواء أركان حرب مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تنفيذ هذه البرامج الوطنية، التي تعزز قيم الشعور الوطني، وتسهم في تشكيل الوعي المجتمعي والإلمام الكامل بما تواجهه الدولة المصرية من تحديات. 

 

هذا، وقد تبادل المستشار النائب العام والسيد اللواء أركان حرب مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، الدروع التذكارية للجهتين.

 

 يشار إلى أن هذه الدورة تتضمن موضوعات عدة، أهمها: النمط القيادي في تعزيز الأمن القومي، والدبلوماسية المصرية تجاه القضايا المعاصرة، والجمهورية الجديدة وبناء المستقبل، والتحديات الاقتصادية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.

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