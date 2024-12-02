ميار شريف تقفز 24 مركزًا في التصنيف العالمي للتنس بعد فوزها ببطولة الأرجنتين المفتوحة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قفزت النجمة المصرية ميار شريف 24 مركزا في التصنيف العالمي الصادر عن رابطة اللاعبات المحترفات، اليوم الاثنين.

ميار شريف تقفز 24 مركزًا في التصنيف العالمي للتنس بعد فوزها ببطولة الأرجنتين المفتوحة

وتقدمت ميار شريف لتحتل المركز 68 في التصنيف العالمي بعد فوزها ببطولة الأرجنتين المفتوحة للتنس التي تقام على الملاعب الرملية بالتغلب على البولندية كاتارزينا ك أو ا 6 / 3 و4 / 6 و6 / 4 في المباراة النهائية التي امتدت ساعتين و27 دقيقة، مساء أمس الأحد.

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بهذا اللقب حصدت اللاعبة المصرية البطولة السابعة لها في فئة 125 نقطة، وخلال الفترة من 2021 إلى 2023 حققت شريف الفوز في ست مباريات نهائية بالبطولات ذات الـ125 نقطة.

وواجهت شريف بعض الصعوبات في عام 2024، حيث خسرت أربع نهائيات متتالية في البطولات ذات الـ125 نقطة هذا العام.

ولم يشهد التصنيف أي تغيير على مستوى العشرة الأوائل، حيث تعتلي البيلاروسية أرينا سابالينكا قمة التصنيف العالمي خلفها البولندية إيجا شفيونتيك في المركز الثاني ثم الأمريكية كوكو جوف في المركز الثالث.

وجاءت الإيطالية جاسمين باوليني في المركز الرابع ثم الصينية كينوين شينج في المركز الخامس، وخلفها الكازاخية يلينا ريباكينا، والأمريكيتين جيسيكا بيجولا وإيما نافارو في المركزين الثامن والتاسع، وأخيرا التشيكية باربورا كريشيكوفا في المركز العاشر.

 

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