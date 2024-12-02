داليتش يقترب من تدريب المنتخب القطري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

توصل ​الاتحاد القطري لكرة القدم​ إلى اتفاق مع الكرواتي ​زلاتكو داليتش​ لتولي تدريب المنتخب خلفا للإسبـاني ماركيز لوبيز وفقا لصحيفة الراية القطري.

داليتش يقترب من تدريب المنتخب القطري

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق تم مع داليتش بخصوص كل التفاصيل على أن يتم الإعلان عنه رسميا في الساعات المقبـلة.

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وستكون أولى مهمة المدرب الكرواتي مع ​المنتخب القطري​ استعادة بطولة ​كأس الخليج​ من خلال مشاركته في ​خليجي 26​ بالكويت الذي ينطلق 21 الجاري حيث يلعب العنابي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الكويت والإمارات وعمان أما المهمة الثانية الأكثر صعوبة فهي استعادة الحظوظ في التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى ​مونديال 2026​.

ويحتل العنابي حاليا المركز الرابع في المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 7 نقاط.

 

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