تأييد حبس التيك توكر كروان مشاكل 3 أشهر في قضية الخطف

حوادث
كروان مشاكل
كروان مشاكل


قضت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة، اليوم الاثنين، بتأييد حبس التيك توكر كروان مشاكل لمدة 3 أشهر، في اتهامه بتهديد شخص بالخطف.

وفي وقت سابق، كانت محكمة جنح الاقتصادية، قضت بمعاقبة سماح مصطفي والمعروفة بـ "انجي. ح"، و"كروان مشاكل"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، بالحبس سنة لكلا منهما وغرامة 100 ألف جنيه، وتم القبض على إنجي ح، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب مع التيك توكر كروان مشاكل.

وقضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بقبول استئناف "إنجي ح"، وإلغاء حكم حبسهما سنة وغرامة 100 ألف جنيه، فيما قضت المحكمة بتأييد حكم الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه على "كروان مشاكل"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.

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