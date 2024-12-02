سبب إنشاء مناطق حرفية صناعية بمطروح

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اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب والدكتور إسلام رجب

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإثنين مقترح إنشاء عدد ثلاثة مناطق حرفية جديدة بمحافظة مطروح بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء اشرف ابراهيم السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والمستشار محمد بكر صباح المستشار القانونى والاستثمار بالمحافظة والمهندسة أمل عرفة مدير إدارة التخطيط العمراني والمهندس محمود الأمير رئيس مركز التنمية المستدامة بمطروح والاستاذ عبد الحميد القناشى رئيس لجنة صون التراث ورؤساء مدن العلمين والنجيلة ومرسي مطروح ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات المعنية
أوضحت المهندسة أمل عرفه مدير إدارة التخطيط العمراني أن المناطق المقترحة   تقع المنطقة الحرفية الأولي بمدينة مرسي مطروح على مساحة ٣٥٢ فدانا تتناسب مع جميع الأنشطة الحرفية،والمنطقة الحرفية الصناعية بمدينة العلمين على مساحة ١٨٧ فدانا،والمنطقة الحرفية الصناعية الثالثة بمدينة النجيلة علي مساحة ٢٠٨ فدانا
مشير ة إلى أن  مساحات المواقع  المستهدفة ستضم منطقة ورش ومنطقة خدمات وجراج انتظار للسيارات ومنطقة خضراء ومقترح منطقة معارض ومنطقة ترفيهيه
ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بأهمية الاعلان عن الأنشطة المقترحة وتقديم مزيد من الحوافز لاصحاب الحرف للانتقال إلى المناطق الجديدة المقترحة والالتزام بالاشتراطات البيئية للمشروعات المقترحة 
كما وافق محافظ مطروح على مقترح إنشاء منطقة حرفية خاصة بالتراث والمشغولات اليدوية.

ادارة التخطيط الاشتراطات البيئية التخطيط العمراني السكرتير العام المساعد التنمية المستدامة التخطيط الاشتراطات الاستثمار

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