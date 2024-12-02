"مسلسل ساعته وتاريخه": أزمة بين عائلة نيرة أشرف وصُنّاع الدراما

بين شكوى انتقاد ورأي جماهيري

تصدّرت الفنانة الشابة مايان السيد تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن تجسيدها لشخصية الطالبة الراحلة نيرة أشرف في المسلسل الدرامي الجديد "ساعته وتاريخه". هذا العمل، المتوقع أن يُعرض قريبًا على شاشة DMC، أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين وعائلة نيرة، التي أبدت غضبها وهدّدت باتخاذ إجراءات قانونية لوقف التصوير.

تفاصيل العمل الدرامي



المسلسل من إنتاج الشركة المتحدة، وتتناول أحداثه قصة الطالبة الجامعية نيرة أشرف، التي قُتلت في واقعة أثارت جدلًا واسعًا في المجتمع المصري. يجمع العمل بين التوثيق الدرامي والجوانب النفسية والاجتماعية التي أحاطت بالقضية، ويهدف إلى تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية المتعلقة بالعنف ضد المرأة.

في البرومو الرسمي، الذي نُشر عبر منصة إنستجرام، ظهرت مايان السيد وهي تجسد دور نيرة، حيث عكست ملامحها مزيجًا من الألم والحزن، مما أثار تعاطف البعض، لكنه قوبل بانتقادات شديدة من أسرة الفقيدة.

غضب العائلة وتهديدات قانونية



أعلنت شروق أشرف، شقيقة نيرة، عن استيائها عبر منشورات على حسابها في فيسبوك. في أحد المنشورات، تساءلت كيف يُمكن للمنتجين اتخاذ قرار بتصوير المسلسل دون استشارة العائلة، معتبرة أن ذلك تجاوز واضح لحقوقهم ومشاعرهم.

قالت شروق:

"المسلسل ده هيرجعنا لنقطة الصفر تاني، إزاي مشاعر الناس عندكم ملهاش قيمة بالشكل ده؟"

كما أشارت إلى المعاناة النفسية التي عانت منها نيرة قبل وفاتها بسبب تهديدات الجاني وملاحقته لها، معربة عن قلقها من أن يُعيد المسلسل هذه المعاناة لعائلتها.

القضية المحورية والعمل الدرامي



يهدف "ساعته وتاريخه" إلى تسليط الضوء على قضية مقتل نيرة أشرف، التي صدمت المجتمع المصري وأعادت النقاش حول جرائم العنف ضد المرأة. ويشارك في المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم مايان السيد، أحمد أمين، وأروى جودة، تحت قيادة المخرج عمرو سلامة، الذي يُعرف برؤيته الفنية المميزة.

تتناول أحداث المسلسل حياة نيرة منذ بداية دراستها الجامعية وحتى لحظة الجريمة، مع التركيز على الجوانب الاجتماعية والنفسية التي أثرت على حياتها.

رأي الجمهور



شهدت منصات التواصل الاجتماعي انقسامًا حادًا حول العمل. فبينما يرى البعض أن المسلسل يُسهم في إبراز قضايا العنف المجتمعي، يعتقد آخرون أنه استغلال غير مبرر لمأساة إنسانية لأغراض تجارية.

موعد العرض وتطلعات المشاهدين

من المقرر أن يبدأ عرض "ساعته وتاريخه" في 5 ديسمبر 2024. ويتوقع صناع العمل أن يُحقق نجاحًا كبيرًا نظرًا لتناول قضية مؤثرة تُلامس المجتمع المصري بشكل مباشر.