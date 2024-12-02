الفرقة المصرية للموسيقى والغناء تقدم أشهر أغاني جارة القمر على مسرح السامر

الفجر الفني
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

وسط إقبال وتفاعل جماهيري كبير، شهد مسرح السامر بالعجوزة، أمس الأحد، احتفالية "تسعينية فيروز"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفاء بعيد ميلاد الفنانة والمطربة اللبنانية الكبيرة فيروز.

احتفالية "تسعينية فيروز"

 

شهد الاحتفالية الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وبحضور العديد من القيادات الثقافية ونخبة من المبدعين والصحفيين والقنوات الفضائية.

الفرقة المصرية للموسيقى والغناء

 

استهلت الاحتفالية بالسلام الوطني، أعقبه تقديم الفرقة المصرية للموسيقى والغناء، بقيادة المايسترو د. مازن دراز، مجموعة من روائع الفنانة فيروز منها: "نسم علينا الهوى، سألوني الناس، راجعين يا هوى، سألتك حبيبي، سهر الليالي، سكن الليل" وغيرها، بجانب عدد من أغاني زمن الفن الجميل، منها: "طاير يا هوى، سواح".

 

أشاد "ناصف" بأداء الفرقة ومطربيها مقدما الشكر للشئون الفنية بالهيئة للجهود المبذولة في إعداد وتنفيذ الاحتفالية، مؤكدا أن الفنانة الكبيرة فيروز واحدة من أعلام الفن العربي بما قدمته من أعمال بارزة على مدار تاريخها الفني الكبير، مضيفا أن خطط وزارة الثقافة تستهدف دائما الاحتفاء برموز الطرب، وأن هيئة قصور الثقافة تولي اهتماما كبيرا بإقامة الاحتفالات الفنية المجانية للجمهور في القاهرة والمحافظات.

حضر الاحتفالية عماد فتحي، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، د. وليد الشهاوي مدير عام الإدارة العامة للموسيقى، سمر الوزير مدير عام الإدارة العامة للمسرح، الفنان محمد حجاج، مدير عام الإدارة العامة للفنون الشعبية، المخرج محمد صابر، مدير عام الإدارة العامة للمواهب، المخرج أحمد طه، والمخرج محمد جابر، مدير مسرح السامر.

 

الاحتفالية أقيمت بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، ونفذتها إدارة الفرق المركزية، برئاسة هبة حنفي، والإدارة العامة للمهرجانات، برئاسة إيمان حمدي، وتأتي ضمن الأنشطة التى تقدمها هيئة قصور الثقافة احتفاء بقامات الغناء والطرب.

أحمد فؤاد هنو الإدارة المركزية للشئون الفنية احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة مسرح السامر

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الفرقة المصرية للموسيقى والغناء تقدم أشهر أغاني جارة القمر على مسرح السامر