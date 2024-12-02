رئيس "مطروح الأزهرية" يشهد احتفالية اليوم العالمي للطفل

شهد، اليوم الاثنين، فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، احتفال روضة د. عبد الحليم محمود، باليوم العالمي للطفل.

وذلك بحضور فضيلة الشيخ سامي هارون، عميد المعهد، والأستاذة جيهان يوسف، موجه رياض الأطفال، والأستاذة هانم، موجه عام الخط العربي، والأستاذة عائشة خليل، مدير إدارة الخطة والمنهج.

وأكد وكيل الوزارة خلال كلمته أن الأزهر الشريف يولي الطفل اهتماما كبيراض، خاصا لكونه باكورة تنشئة مواطن صالح محب لوطنه.

واشاد رئيس الإدارة المركزية بعروض وفقرات الحفل التي تميزت بالتوعية اللازمة عن مبادرة السيد الرئيس لبناء الإنسان المصري، وغرس وتعزيز الآثار الإيجابية في تعزيز قيم التسامح والقدرة على الصمود والثقة بالنفس، واحترام الآخرين، مشيرًا إلى أهمية الأنشطة التربوية في عمليتي النمو والتعلم في مرحلة الطفولة.