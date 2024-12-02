إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بالفيوم إثر انفجار أسطوانة غاز

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم طفلان بإصابات متنوعة، جراء انفجار إسطوانة بوتاجاز داخل منزلهم في إحدى قرى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، فيما اشتعلت النيران في المنزل، وسمع الأهالي دوى انفجار كبير.

وعلى الفور، هرعت قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، وقوات الشرطة، إلى مكان الانفجار لإخماد الحريق، ونقل المصابين للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انفجار أسطوانة غاز في منزل

وتلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا من أهالي بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية السعداوي بدائرة المركز، وإصابة سكان المنزل.



إصابة 5 أشخاص جراء الانفجار

وانتقلت سيارات الحماية المدنية، وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ، وتبينّ انفجار أسطوانة بوتاجاز فجأة داخل المنزل، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وهن "شيماء حسين جنيدي مجاهد" 35 سنة مصابة بحروق بالزراعين والساقين والوجه، بنسبة حروق 60%، و"شروق محمد صبحي عبد الموجود" 10سنوات، مصابة بحروق بالوجه واليدين بنسبه حروق 50%، و"مكه احمد صبحي عبد الموجود " عمرها عامين، مصابه بحروق بالوجه والجسم، بنسبه 40%، و" رنا عاشور شعبان" 30سنه، مصابة بحروق بالساعدين والوجه، بنسبة حروق 25%، و" ملك احمد صبحي " 7 ايام، مصابه بحروق بسيطه بالوجه وتم حجزهم بقسم الحروق وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.



بينما سيطرت الحماية المدنية على آثار الانفجار، وإتخذا اللازم.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، وتم نقل المصابين الخمس إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم بقسم الاستقبال تمهيدًا لتحديد إصاباتهم وتشخيصها، ومن ثم تحويلهم إلى الأقسام اللازمة لتقديم العلاج اللازم لهم.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الانفجار، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.