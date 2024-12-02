حبس خادمة وزوجها بتهمة سرقة عملات أجنبية في بولاق الدكرور

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أمرت النيابة العامة، بحبس خادمة وزوجها لاتهامهما بسرقة عملات أجنبية من داخل مسكن في بولاق الدكرور

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع خادمة وزوجها المتهمان بسرقة عملات أجنية من داخل مسكن مسن في بولاق الدكرور

سرقة مسكن

تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من مسن في عقده السابع، يفيد بتضرره من خادمة وزوجها لسرقتهما مبالغ مالية وعملات أجنبية من داخل الشقة محل سكنه 

وباجراء التحريات أمكن ضبط المتهمان وبحوزتهما المبالغ المالية المسروقة.

وحرر محضر بالواقعة، واحيل للنيابة للتحقيق

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