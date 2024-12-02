"الشباب والرياضة" تعلن فتح باب الحجز بثالث أفواج رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان

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قطار الشباب إلى الأقصر
قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان

أعلنت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، عن فتح باب الإشتراك (تسجيل وسداد إلكتروني) في ثالث أفواج رحلات قطار الشباب إلى مدينتي الأقصر وأسوان من جميع محافظات مصر، والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من 2024/12/13 حتى 2024/12/20، والحجز والتسجيل والسداد يكون من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة.

على أن يكون الحجز من هنـــــــــــــــــــــــــــــا.

يتم سداد قيمة الإشتراك من خلال خاصية الدفع الإلكتروني مباشرة بواسطة ماكينات فوري وبطاقة فيزا وأية كروت بنكية.

بالنسبة لشروط الاشتراك فتتمثل في مايلي:

- السن من 18 – ٤٥ سنة،  والتجمع لرحلة الذهاب بالقطار يوم الجمعة الموافق ١٣ ديسمبر الجاري، من محطة سكك حديد مصر - رمسيس بالقاهرة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

- قيمة الاشتراك (٢٥٠٠ج) ألفان وخمسمائة جنيهًا للفرد. 

ويتضمن البرنامج زيارة عدد من أهم المعابد والمتاحف الأثرية في الأقصر وأسوان بالإضافة لجولات حرة.

فضلا يرجى الإطلاع على شىروط وتعليمات المشاركة المعلنة على الموقع الإلكتروني بدقة قبل الضغط على أيقونة أوافق لاستكمال إجراءات الحجز والسداد.

الإدارة المركزية الدفع الالكترونى الشباب والريا الموقع الالكتروني بطاقة فيزا زارة الشباب والرياضة فتح باب الاشتراك

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