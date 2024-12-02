وكيل تعليم الدقهلية يشهد فعاليات إطلاق المجلس التسييري للتدريب المزدوج

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جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

شارك اليوم  الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية يرافقه دكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني في  فعاليات احتفالية إطلاق المجلس التسييري للتعليم والتدريب المزدوج INNOVAT 2 (شراكة لمستقبل التعليم الفني). 

وتقام الاحتفالية تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويهتم المجلس بمستقبل التعليم الفني كنواه لتطوير وتوطين الصناعة وإعداد جيل من الطلاب الأكفاء لمواكبة إحتياجات سوق العمل النامي في مصر ومتطلباته المتغيرة والمتطورة بسرعة كبيرة.

جانب من المشاركة

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1000473282
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اشرف العربي احتياجات سوق العمل التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أشرف العربي توطين الصناعة سوق العمل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وكيل تعليم الدقهلية

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