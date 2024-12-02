مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالبحيرة (صور وأسماء)

محافظات
حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

شهدت قبل قليل، محافظة البحيرة، وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل مع أخرى ميكروباص بالطريق الزراعي أمام قرية أبوالجود، أسفر عن وفاة شخص وإصابة عدد 10 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبوحمص، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل بالطريق الزراعي أمام قرية ابو الجود، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفي دمنهور التعليمي.

بالفحص تبين وفاة "حازم سامح امين" 23 عاما، اثر اصابته بكسر بقاع الجمجمة، وتم نقل الجثمان لثلاجة حفظ الموتى بمستشفي دمنهور التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات فور تحرير المحضر اللازم.

كما أصيب كلا من، "عوض عبد القادر احمد" 47 عاما، مصاب بخلع بالكتف الأيسر، "عبد الله عماد إبراهيم" 20 عاما، مصاب بسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، "محمد الشحات شبل" 20 عاما، مصاب باشتباة كسر بالساق اليسري، "مازن هادي فتحي" 21 عاما، مصاب بسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، "احمد يحيي توفيق" 21 عاما، مصاب بسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، و"طارق رمضان الجندي" 21 عاما، مصاب بسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد.

كما أصيب كلا من "محمد عاشور إسماعيل" 28 عاما، مصاب باشتباه كسر بقاع الجمجمة، "أحمد السيد سالم" 32 عاما، مصاب بإشتباه ما لعد الارتجاج، "عمرو عبد الرازق هاشم" 21 عاما، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، و"سامي احمد عرفة" 21 عاما، مصاب بكسر بالحوض واشتباة كسر بالعمود الفقري، وجاري تقديم الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة للمصابين.

البحيرة

IMG-20241202-WA0003
IMG-20241202-WA0003
IMG-20241202-WA0004
IMG-20241202-WA0004
IMG-20241202-WA0001
IMG-20241202-WA0001
IMG-20241202-WA0002
IMG-20241202-WA0002
IMG-20241202-WA0005
IMG-20241202-WA0005
IMG-20241202-WA0006
IMG-20241202-WA0006
IMG-20241202-WA0000
IMG-20241202-WA0000
أجهزة الأمن اصابة 11 شخص الأجهزة الأمنية الطريق الزراعي الخدمات الطبية النيابة العامة أمن البحيرة تصادم ميكروباص ثلاجة حفظ الموتى جروح وكدمات متفرقة حادث تصادم سيارة ميكروباص ضحايا الحادث كسور وجروح مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة مركز شرطة أبوحمص مدير أمن البحيرة مستشفى دمنهور التعليمي وقوع حادث تصادم وفاة شخص

مواد متعلقة

عاطل ينهي حياة نجل عمه بسبب خلافات أسرية في البحيرة

وزير الشباب والرياضة يشهد نهائي دوري قري "حياة كريمة" لكرة القدم في البحيرة (فيديو وصور)

أسعار الذهب اليوم السبت 30-11-2024 في محافظة البحيرة

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 30-11-2024 بمحافظة البحيرة

أسعار اللحوم اليوم السبت 30-11-2024 في أسواق محافظة البحيرة

تعرف علي مواقيت الصلاة اليوم الأحد 24-11-2024 في محافظة البحيرة

أسعار الأسمنت اليوم السبت 30-11-2024 في محافظة البحيرة

أسعار الأسماك اليوم السبت 30-11-2024 في محافظة البحيرة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| عودة نيرة أشرف.. هل تظهر طالبة المنصورة في الدراما المصرية؟ (فيديو وصور)

عاجل - "رسميًا" رفع الحد الأدنى والأقصى للتأمينات والمعاشات في يناير 2025

الليلة.. نورهان تكشف عن مرضها ووصيتها وأسباب غيابها عن الفن بواحد من الناس

عاجل - الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات 2025 بعد رفع الحد الأدنى والأقصى

انطلاق برنامج "استراتيجية تنمية القيادة" لأعضاء النيابة العامة

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

وزارة الثقافة تُثري الساحة الفنية بعرض ستة أفلام قصيرة في نادي سينما الأوبرا

الفرقة المصرية للموسيقى والغناء تقدم أشهر أغاني جارة القمر على مسرح السامر