مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالبحيرة (صور وأسماء)

شهدت قبل قليل، محافظة البحيرة، وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل مع أخرى ميكروباص بالطريق الزراعي أمام قرية أبوالجود، أسفر عن وفاة شخص وإصابة عدد 10 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبوحمص، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل بالطريق الزراعي أمام قرية ابو الجود، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفي دمنهور التعليمي.

بالفحص تبين وفاة "حازم سامح امين" 23 عاما، اثر اصابته بكسر بقاع الجمجمة، وتم نقل الجثمان لثلاجة حفظ الموتى بمستشفي دمنهور التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات فور تحرير المحضر اللازم.

كما أصيب كلا من، "عوض عبد القادر احمد" 47 عاما، مصاب بخلع بالكتف الأيسر، "عبد الله عماد إبراهيم" 20 عاما، مصاب بسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، "محمد الشحات شبل" 20 عاما، مصاب باشتباة كسر بالساق اليسري، "مازن هادي فتحي" 21 عاما، مصاب بسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، "احمد يحيي توفيق" 21 عاما، مصاب بسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، و"طارق رمضان الجندي" 21 عاما، مصاب بسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد.

كما أصيب كلا من "محمد عاشور إسماعيل" 28 عاما، مصاب باشتباه كسر بقاع الجمجمة، "أحمد السيد سالم" 32 عاما، مصاب بإشتباه ما لعد الارتجاج، "عمرو عبد الرازق هاشم" 21 عاما، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، و"سامي احمد عرفة" 21 عاما، مصاب بكسر بالحوض واشتباة كسر بالعمود الفقري، وجاري تقديم الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة للمصابين.

البحيرة

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