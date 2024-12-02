سحب أكثر من 2200 عينة تحليل للمياه في نوفمبر الماضي في صحة الدقهلية

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فحص خزانات المياه
فحص خزانات المياه

كشف الدكتور تامر الطنبولى وكيل مديرية الصحة للطب الوقائى بالدقهلية، أنه تم سحب 37 عينة من حمامات السباحة بنطاق المحافظة، للتأكد من استيفائها شروط ومعايير التشغيل طبقا للمعايير الصحية، وقياس نسبة الكلور الحر بمياه الحمامات للتأكد من مطابقتها المعايير فى الحدود المسموح بها.


وأضاف أنه تم سحب 2210 عينات من شبكات المياه المرشحة والجوفية وطرود محطات المياه وتم المرور على 1693  خزانات لمياه الشرب وسحب 432 عينة منها.
وأوضحت الدكتور ألاء الحديدى مدير إدارة صحة البيئة أن الإدارة كثفت من جولاتها على وحدات معالجة المياه لوحدات الغسيل الكلوى حيث بلغ إجمالي عدد العينات التى جرى خلال الشهر الماضى نحو 95 عينة علاوة على فحص نحو 18 شكوى
 

ومن  أثنى الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على جهود إدارة صحة البيئة بالمديرية، خلال الشهر الماضى لا سيما فى تكثيف نشاطها بالتنسيق مع مراقبى صحة البيئة التابعين بجميع الإدارات الصحية، للمرور الميدانى على جميع حمامات السباحة ومحطات المياه ووحدات الغسيل الكلوى.

جانب من الحملات

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