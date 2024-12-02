"الفجر" تجيب على سؤالك.. هذه هي الهواتف التي تدعم شريحه eSIM الرقمية

تكنولوجى
شريحه eSIM الرقمية
شريحه eSIM الرقمية

تنطلق أحدث تقنيات التكنولوجيا في هواتف المحمول الذكية عبر شريحه رقمية يطلق عليها eSIM وهي تكون على اختصار Embedded SIM "الفجر" تجيب على سؤالك.. هذه هي الهواتف التي تدعم شريحه eSIM الرقمية وتكون شريحه eSIM  الرقمية هي الأحدث في تكنولوجيا الهاتف الذكي.

 

تعرف على أهمية تقنية شرائح eSIM الرقمية الجديدة 

 

تأتي أهمية تلك الشريحه الرقمية في أنها تضمن لك تشغيل شبكة الهواتف المحمولة دون الحاجه إلي استخدام شريحه SIM تقليدية كما تدعم تشغيل الانترنت حتى في الأماكن التي لا توجد بها شبكه وبالإضافة إلى الميزة الأكبر في الشريحه الرقمية الجديدة إنه ا تمكن للمستخدم ان يقوم بتشغيل نحو 8 خطوط محمول في نفس الهاتف الذكي.

 

شريحه eSIM 

تعرف على شكل ومكان شريحه eSIM الرقمية في الهاتف الذكي 

 

كما تدمج الآن شركات الهواتف المحمولة الذكية الشريحه الرقمية الجديدة داخل تصميم اللوحه الأم في الهاتف الذكي كما تدعم أيضًا الشريحه الرقمية في بعض الهواتف الذكية التي نزلت السوق مؤخرًا.

 

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تعرف على سعر الشريحه الرقمية الجديدة eSIM في مصر

 

بالإضافة إلى إنتهاء شركات المحمول المصرية من تطبيق إمكانية شراء الشرائح الرقمية الجديدة للعملاء لكن تنتظر شركات المحمول المصرية قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لكي يعطي شركات المحمول المصرية إشارة البدء في بيع وتوزيع الشرائح الرقمية eSIM كما يكون سعر الشريحه الرقمية eSIM في مصر نحو 330 جنية مصري للخط الجديد وعلى الجانب الآخر يكون سعر الشريحه الرقمية eSIM للمستخدم الذي يريد أن يستبدل شريحته التقليديه بالرقمية يساوي 270 جنيه مصري.

 

تعرف على انواع الهواتف المحمولة الذكية التي تدعم شريحه eSIM  في هواتف iPhone 

 

 كما تكون تلك هي الهواتف الذكية التي  تدعم بالفعل خاصية eSIM الجديدة وفيما يلي نعرض لكم أنواع الهواتف المحمولة الذكية التي تدعم تقنية eSIM الرقمية الجديدة وتكون أنواع الهواتف الذكية من هواتف iPhone التي تدعم شريحه eSIM هي:

 iPhone xs

 iPhone xs mX 

 IPhone XR 

 iPhone 11 

iPhone 11 Pro

 iPhone 11 Pro max

iPhone 12 mini

iPhone 12 

 iPhone 12 pro

 iPhone 12 pro max

iPhone 13 mini

iPhone 13 

iPhone 13 pro 

 iPhone 13 pro max

 iPhone 14 

 iPhone 14 plus

iPhone 14 pro max

 iPhone 15 

 iPhone 15 plus

 iPhone 15 pro

 iPhone 15 pro max

 iPhone 16 

 iPhone 16 plus

 iPhone 16 pro

 iPhone 16 pro Max.

 

أنواع هواتف شركة Samsung التي تحتوي على تقنية eSIM 

 

 كما تدعم أيضًا بعض هواتف شركة سامسونج  تقنية الشرائح الرقمية الجديدة eSIM:

Samsung galaxy s24

 Samsung galaxy s24 plus

 Samsung galaxy s24 ultra

 Samsung galaxy s23 

 Samsung galaxy s23 plus

 Samsung galaxy s23 ultra

 Samsung galaxy s22

 Samsung galaxy s22 plus

 Samsung galaxy s22 ultra

 Samsung galaxy s21 

 Samsung galaxy s21 plus

 Samsung galaxy s21 ultra

 Samsung galaxy s20

 Samsung galaxy s20 plus

 Samsung galaxy note 20.

 

eSIM 

 

 تعرف على انواع هواتف OPPO  التي تتضمن شريحة eSIM  الجديدة 

 

و تدعم هواتف شركة OPPO  تقنية الشرائح الذكية في تلك الأنواع: 

OPPO Reno 5A

 OPPO find x5 

 OPPO find x5 pro

 OPPO find x3 pro

OPPO A55 5g 

 OPPO Reno 6 pro 5g. 

 

 

إليك أنواع هواتف شركة Huawei التي تضمن لك تشغيل تقنية شرائح eSIM 

 

 بالإضافة إلى  هواتف شركة Huawei التي تدعم تقنية eSIM  في الأنواع الاتيه  : 

Huawei p40

Huawei p40 pro

 Huawei p50 pro

Huawei mate 40 pro.

 

انواع هواتف شركة Sony التي تدعم شريحه eSIM 

 كما تدعم بعض هواتف Sony  شرائح eSIM في الهواتف التالية:

 Sony Xperia 1 IV 

Sony Xperia 10 IV

 Sony Xperia 5 IV 

Sony Xperia 1 V.

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