"الفجر" تجيب على سؤالك.. هذه هي الهواتف التي تدعم شريحه eSIM الرقمية
تنطلق أحدث تقنيات التكنولوجيا في هواتف المحمول الذكية عبر شريحه رقمية يطلق عليها eSIM وهي تكون على اختصار Embedded SIM "الفجر" تجيب على سؤالك.. هذه هي الهواتف التي تدعم شريحه eSIM الرقمية وتكون شريحه eSIM الرقمية هي الأحدث في تكنولوجيا الهاتف الذكي.
تعرف على أهمية تقنية شرائح eSIM الرقمية الجديدة
تأتي أهمية تلك الشريحه الرقمية في أنها تضمن لك تشغيل شبكة الهواتف المحمولة دون الحاجه إلي استخدام شريحه SIM تقليدية كما تدعم تشغيل الانترنت حتى في الأماكن التي لا توجد بها شبكه وبالإضافة إلى الميزة الأكبر في الشريحه الرقمية الجديدة إنه ا تمكن للمستخدم ان يقوم بتشغيل نحو 8 خطوط محمول في نفس الهاتف الذكي.
تعرف على شكل ومكان شريحه eSIM الرقمية في الهاتف الذكي
كما تدمج الآن شركات الهواتف المحمولة الذكية الشريحه الرقمية الجديدة داخل تصميم اللوحه الأم في الهاتف الذكي كما تدعم أيضًا الشريحه الرقمية في بعض الهواتف الذكية التي نزلت السوق مؤخرًا.
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تعرف على سعر الشريحه الرقمية الجديدة eSIM في مصر
بالإضافة إلى إنتهاء شركات المحمول المصرية من تطبيق إمكانية شراء الشرائح الرقمية الجديدة للعملاء لكن تنتظر شركات المحمول المصرية قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لكي يعطي شركات المحمول المصرية إشارة البدء في بيع وتوزيع الشرائح الرقمية eSIM كما يكون سعر الشريحه الرقمية eSIM في مصر نحو 330 جنية مصري للخط الجديد وعلى الجانب الآخر يكون سعر الشريحه الرقمية eSIM للمستخدم الذي يريد أن يستبدل شريحته التقليديه بالرقمية يساوي 270 جنيه مصري.
تعرف على انواع الهواتف المحمولة الذكية التي تدعم شريحه eSIM في هواتف iPhone
كما تكون تلك هي الهواتف الذكية التي تدعم بالفعل خاصية eSIM الجديدة وفيما يلي نعرض لكم أنواع الهواتف المحمولة الذكية التي تدعم تقنية eSIM الرقمية الجديدة وتكون أنواع الهواتف الذكية من هواتف iPhone التي تدعم شريحه eSIM هي:
iPhone xs
iPhone xs mX
IPhone XR
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro max
iPhone 12 mini
iPhone 12
iPhone 12 pro
iPhone 12 pro max
iPhone 13 mini
iPhone 13
iPhone 13 pro
iPhone 13 pro max
iPhone 14
iPhone 14 plus
iPhone 14 pro max
iPhone 15
iPhone 15 plus
iPhone 15 pro
iPhone 15 pro max
iPhone 16
iPhone 16 plus
iPhone 16 pro
iPhone 16 pro Max.
أنواع هواتف شركة Samsung التي تحتوي على تقنية eSIM
كما تدعم أيضًا بعض هواتف شركة سامسونج تقنية الشرائح الرقمية الجديدة eSIM:
Samsung galaxy s24
Samsung galaxy s24 plus
Samsung galaxy s24 ultra
Samsung galaxy s23
Samsung galaxy s23 plus
Samsung galaxy s23 ultra
Samsung galaxy s22
Samsung galaxy s22 plus
Samsung galaxy s22 ultra
Samsung galaxy s21
Samsung galaxy s21 plus
Samsung galaxy s21 ultra
Samsung galaxy s20
Samsung galaxy s20 plus
Samsung galaxy note 20.
تعرف على انواع هواتف OPPO التي تتضمن شريحة eSIM الجديدة
و تدعم هواتف شركة OPPO تقنية الشرائح الذكية في تلك الأنواع:
OPPO Reno 5A
OPPO find x5
OPPO find x5 pro
OPPO find x3 pro
OPPO A55 5g
OPPO Reno 6 pro 5g.
إليك أنواع هواتف شركة Huawei التي تضمن لك تشغيل تقنية شرائح eSIM
بالإضافة إلى هواتف شركة Huawei التي تدعم تقنية eSIM في الأنواع الاتيه :
Huawei p40
Huawei p40 pro
Huawei p50 pro
Huawei mate 40 pro.
انواع هواتف شركة Sony التي تدعم شريحه eSIM
كما تدعم بعض هواتف Sony شرائح eSIM في الهواتف التالية:
Sony Xperia 1 IV
Sony Xperia 10 IV
Sony Xperia 5 IV
Sony Xperia 1 V.