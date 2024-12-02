تنطلق أحدث تقنيات التكنولوجيا في هواتف المحمول الذكية عبر شريحه رقمية يطلق عليها eSIM وهي تكون على اختصار Embedded SIM "الفجر" تجيب على سؤالك.. هذه هي الهواتف التي تدعم شريحه eSIM الرقمية وتكون شريحه eSIM الرقمية هي الأحدث في تكنولوجيا الهاتف الذكي.

تعرف على أهمية تقنية شرائح eSIM الرقمية الجديدة

تأتي أهمية تلك الشريحه الرقمية في أنها تضمن لك تشغيل شبكة الهواتف المحمولة دون الحاجه إلي استخدام شريحه SIM تقليدية كما تدعم تشغيل الانترنت حتى في الأماكن التي لا توجد بها شبكه وبالإضافة إلى الميزة الأكبر في الشريحه الرقمية الجديدة إنه ا تمكن للمستخدم ان يقوم بتشغيل نحو 8 خطوط محمول في نفس الهاتف الذكي.

شريحه eSIM

تعرف على شكل ومكان شريحه eSIM الرقمية في الهاتف الذكي

كما تدمج الآن شركات الهواتف المحمولة الذكية الشريحه الرقمية الجديدة داخل تصميم اللوحه الأم في الهاتف الذكي كما تدعم أيضًا الشريحه الرقمية في بعض الهواتف الذكية التي نزلت السوق مؤخرًا.

تعرف على سعر الشريحه الرقمية الجديدة eSIM في مصر

بالإضافة إلى إنتهاء شركات المحمول المصرية من تطبيق إمكانية شراء الشرائح الرقمية الجديدة للعملاء لكن تنتظر شركات المحمول المصرية قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لكي يعطي شركات المحمول المصرية إشارة البدء في بيع وتوزيع الشرائح الرقمية eSIM كما يكون سعر الشريحه الرقمية eSIM في مصر نحو 330 جنية مصري للخط الجديد وعلى الجانب الآخر يكون سعر الشريحه الرقمية eSIM للمستخدم الذي يريد أن يستبدل شريحته التقليديه بالرقمية يساوي 270 جنيه مصري.

تعرف على انواع الهواتف المحمولة الذكية التي تدعم شريحه eSIM في هواتف iPhone

كما تكون تلك هي الهواتف الذكية التي تدعم بالفعل خاصية eSIM الجديدة وفيما يلي نعرض لكم أنواع الهواتف المحمولة الذكية التي تدعم تقنية eSIM الرقمية الجديدة وتكون أنواع الهواتف الذكية من هواتف iPhone التي تدعم شريحه eSIM هي:

iPhone xs

iPhone xs mX

IPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 pro

iPhone 12 pro max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 pro

iPhone 13 pro max

iPhone 14

iPhone 14 plus

iPhone 14 pro max

iPhone 15

iPhone 15 plus

iPhone 15 pro

iPhone 15 pro max

iPhone 16

iPhone 16 plus

iPhone 16 pro

iPhone 16 pro Max.

أنواع هواتف شركة Samsung التي تحتوي على تقنية eSIM

كما تدعم أيضًا بعض هواتف شركة سامسونج تقنية الشرائح الرقمية الجديدة eSIM:

Samsung galaxy s24

Samsung galaxy s24 plus

Samsung galaxy s24 ultra

Samsung galaxy s23

Samsung galaxy s23 plus

Samsung galaxy s23 ultra

Samsung galaxy s22

Samsung galaxy s22 plus

Samsung galaxy s22 ultra

Samsung galaxy s21

Samsung galaxy s21 plus

Samsung galaxy s21 ultra

Samsung galaxy s20

Samsung galaxy s20 plus

Samsung galaxy note 20.

eSIM

تعرف على انواع هواتف OPPO التي تتضمن شريحة eSIM الجديدة

و تدعم هواتف شركة OPPO تقنية الشرائح الذكية في تلك الأنواع:

OPPO Reno 5A

OPPO find x5

OPPO find x5 pro

OPPO find x3 pro

OPPO A55 5g

OPPO Reno 6 pro 5g.

إليك أنواع هواتف شركة Huawei التي تضمن لك تشغيل تقنية شرائح eSIM

بالإضافة إلى هواتف شركة Huawei التي تدعم تقنية eSIM في الأنواع الاتيه :

Huawei p40

Huawei p40 pro

Huawei p50 pro

Huawei mate 40 pro.

انواع هواتف شركة Sony التي تدعم شريحه eSIM

كما تدعم بعض هواتف Sony شرائح eSIM في الهواتف التالية:

Sony Xperia 1 IV

Sony Xperia 10 IV

Sony Xperia 5 IV

Sony Xperia 1 V.