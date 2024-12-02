‏الحشد الشعبي ينفي دخوله إلى سوريا ويؤكد أنه لا يعمل خارج العراق

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بوابة الفجر

نفى ‏الحشد الشعبي، دخوله إلى سوريا ويؤكد أنه لا يعمل خارج العراق.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

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