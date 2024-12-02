"تمهيدا لتشغيلهما" مدير الطب العلاجي بأسيوط يتفقد مركزي بنى محمديات ومنقباد

تفقد الدكتور عصام نبيل مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بأسيوط اليوم الاثنين ويرافقه المعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة بالمديرية مركز بني محمديات المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل بمركز أبنوب تمهيدا لتشغيله ودخوله الخدمة ليعود بالنفع على المواطنين في تقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقري المجاورة وذلك ضمن خطة الدولة لإنشاء وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية للنهوض بالقطاع الصحي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وحيث تفقد مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي ونائب مدير إدارة المتابعة مركز بني محمديات المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل، والمقام على مساحة 1360 متر ويحتوى على غرف إقامة وغرفة عمليات وولادة قيصرية وغرف الإفاقة والخدمات التابعة للعمليات وقسم حضانات وقسم المعامل وبنك الدم ومغسلة وغرف خدمات ومحطة غازات طبية

وأكد الدكتور عصام نبيل مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بأسيوط على أهمية تشغيل مركز بني محمديات المتميز للمساهمة في تقديم الخدمات الصحية للأم والطفل لأهالي القرية والقرى المجاورة، في إطار جهود الدولة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وكما اجري الدكتور عصام نبيل مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الصحة والسكان باسيوط والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة بالمديرية جولة تفقدية علي المركز المتميز بمنقباد تمهيدًا لتشغيلة خلال الأيام المقبلة

وجاء ذلك بناء علي تكليفات الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط لقطاع الطب العلاجي بتجهيز تشغيل المركز المتميز بمنقباد والمركز المتميز ببني محمديات في اقرب وقت ممكن

وحيث تفقد مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي ونائب مدير إدارة المتابعة بالمديرية أقسام الاستقبال والعلاج الطبيعي والحضانات والمبتسرين وقسم السونار والنساء والمعامل والصيدلية وعيادة الأسنان وقسم الأشعة، بالإضافة إلى حجرات المرضى وغرف العناية المتوسطة والمركزة وحجرات الولادة الطبيعية

وكماأكد الدكتور عصام نبيل مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بأسيوط علي أهمية مركز منقباد للخدمات الصحية والمتخصص في تقديم الخدمات الصحية للأم والطفل بقرية منقباد، فضلًا عن أهالي القرى المجاورة، مشيدًا بجودة المركز والخدمات العلاجية والتشخيصية المتوفرة به والذى سيضم نخبة من الأطباء المتخصصين وهيئة التمريض، والذي يعتبر من الخدمات الطبية المتميزة التي تضاف لمركز اسيوط في إطار جهود الدولة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، معلنًا تقديم مديرية الصحة كافة الدعم وتذليل العقبات للتوسع في تحويل الوحدات الصحية والقروية إلى مراكز متخصصة

وأشار المعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة بالمديرية إلى خطة المديرية بالتنسيق مع وزارة الصحة؛ في تشغيل مراكز طبية متخصصة بالمحافظة تضم أحدث الأجهزة الطبية والتشخيصية وتقدم خدماتها لجميع أهالي قرى ومراكز المحافظة خاصة في الأماكن الأكثر احتياجًامشيرًا إلى أن المركز يساهم بشكل كبير في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي القرية والقري المجاورة وتوفير العلاج اللازم لهم