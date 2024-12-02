محافظ أسوان يطمئن على سلامة السلع وعدم المغالاة في أسعارها

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جولة محافظ اسوان
جولة محافظ اسوان بالأسواق

فأجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عددا من محلات الجزارة وسويقة الخضروات والفاكهة والسوبر ماركت والصيدليات بزيارة ميدانية للاطمئنان على سلامة السلع الأساسية والغذائية، وبيعها بالأسعار المناسبة لجمهور المواطنين دون أى مغالاة.

وكلف الدكتور إسماعيل كمال بضرورة تشديد الرقابة التموينية بشكل مستمر للتأكد من سلامة المعروضات من المنتجات والسلع الإستهلاكية، وإلتزام أصحاب المحلات والهايبر ماركت والمجمعات بالأسعار، والإعلان عنها بشكل واضح للتخفيف عن كاهل المواطنين، مؤكدا أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نعمل جاهدين لتلبية المطالب الجماهيرية، وتوفير الإحتياجات الأساسية له على الوجه الأكمل.

وحرص محافظ أسوان على الاستماع لشكاوى ومطالب عدد من المواطنين الذين التقى بهم أثناء جولته التفقدية، مكلفًا المسئولين بسرعة التدخل لتلبية هذه المطالب وفقًا للإمكانيات المتاحة.

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