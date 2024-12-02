قال الإعلامي كريم رمزي، إن فريق البنك الأهلي قدم مباراة كبيرة ومحترمة أمام الأهلي، وأضاع فرصا كبيرة في الشوط الأول، وكان يستحق النقاط الثلاثة في اللقاء.

كريم رمزي: البنك استحق النقاط الثلاثة.. وحزين على أداء الأهلي لهذا السبب

وأضاف كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، أن الأهلي قدم مباراة سيئة، وغياب وسام أبو علي كان واضحًا ويبدو أن الأهلي لا يمتلك مهاجما غيره، وغياب طاهر أثر أيضًا، لكن الفريق كله لم يكن في حالته.

وتابع رمزي: جهاد جريشة الخبير التحكيمي أكد أن إلغاء هدف رامي ربيعة قرار صحيح، وأن الأهلي استحق ركلة جزاء لياسر إبراهيم.

واختتم كريم رمزي: حزين على النادي الأهلي ومستواه، خاصة وأننا ننظر إلى بطولة إنتر كونتيننتال والأهلي سيكون في مواجهة صعبة، خاصة إذا واجه فريق بوتافوجو البرازيلي والذي قدم مباراة كبيرة أمام أتلتيكو مينيرو وسيكون أصعب خصم برازيلي للأهلي إذا واجهه الأحمر.

