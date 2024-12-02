"كسر بالساق الايمن" إصابة شخص إثر سقوطه من القطار بمحطة أبوتيج فى أسيوط

اصيب شخص مساء اليوم الإثنين إثر سقوطه من القطار بمحطة أبوتيج بمحافظة أسيوط

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة باصابة شخص أثر سقوطه من القطار بمحطة أبوتيج

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث قسم شرطة أبوتيج وسيارة الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص أصابة شخص يدعى خالد مرزوق خالد محمد 16 عاما مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى إثر سقوطه من القطار بمحطة أبوتيج

وتم نقل المصاب إلى مستشفى أبوتيج النموذجي لتلقى العلاج

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة