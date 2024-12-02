"كسر بالساق الايمن" إصابة شخص إثر سقوطه من القطار بمحطة أبوتيج فى أسيوط

محافظات
سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

 

 

 

اصيب شخص مساء اليوم الإثنين إثر سقوطه من القطار بمحطة أبوتيج بمحافظة أسيوط 

 

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة باصابة شخص أثر سقوطه من القطار بمحطة أبوتيج 

 

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث قسم شرطة أبوتيج وسيارة الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص أصابة شخص يدعى خالد مرزوق خالد محمد 16 عاما مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى إثر سقوطه من القطار بمحطة أبوتيج 

 

وتم نقل المصاب إلى مستشفى أبوتيج النموذجي لتلقى العلاج 

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة 

اسيوط الأسعاف الب اللواء محمد الفور القط القطار اللواء اللواء وائل نصار الم المباح المباحث المباحث الجنائية العلا العلاج ألف الفحص العام العامة العر العرض الجنائية المعاينة الن النجدة النمو إلحاد الحادث الساق المصاب البداية الجن الجنائي الني أصيب شخص النيابة النيابة العام الـ

مواد متعلقة

إصابة شخصين إثر حادث انقلاب موتوسيكل بمركز ساحل سليم في أسيوط

إدارة الأزمات والكوارث في ندوة لمركز النيل للإعلام بأسيوط

تفاصيل لقاء رئيس جامعة أسيوط مع اتحاد الطلاب بتشكيله الجديد

تدريب 50 رائدة ريفية بمركز التدريب بشركة مياه أسيوط على أعمال السباكة المنزلية

تشغيل جهاز منظار الجهاز الهضمي بالموجات الصوتية بالمستشفي الجامعي بأزهر أسيوط

محافظ أسيوط: إستمرار صيانة وتركيب كشافات جديدة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بمركز الغنايم

محافظ أسيوط يوجه بحملات النظافة والإستفادة من الأراضي غير المستغلة

محافظ أسيوط: استمرار تنظيم ندوات توعوية بالقضايا المجتمعية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| عودة نيرة أشرف.. هل تظهر طالبة المنصورة في الدراما المصرية؟ (فيديو وصور)

646.6 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية أول 9 شهور من 2024

علاء عبد العال: الجونة له وضع خاص في الدوري.. وهذا سبب النتائج المتراجعة

عشرات الشخصيات العامة والمؤسسات في ألمانيا تنسحب من منصة "إكس"

عاجل - "رسميًا" رفع الحد الأدنى والأقصى للتأمينات والمعاشات في يناير 2025

لتميزها والتزامها....محافظ الدقهلية يصرف مكافأة مالية لممرضة بوحدة طب الأسرة بالبرامون

وزير الأوقاف يكرم الدكتورة مها عقل ويشهد مراسم تسليم إدارةمستشفى الدعاة لرئيسه الجديد

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا وسائل عسكرية بالقرب من الحدود بين سوريا ولبنان