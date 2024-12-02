وصلة ضرب وتعذيب.. كواليس مقتل سيدة على يد زوجها في التجمع

حوادث
جثة
جثة

نجح رجال المباحث في القبض على المتهم بقتل زوجته بعد وصلة ضرب وتعذيب بمنطقة التجمع الخامس.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بمقتل سيدة متأثرة بإصابتها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين وجود جثة لسيدة مصابة بآثار كدمات وسجحات بمناطق متفرقة بالجسد، وتحفظت الجهات المعنية على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو زوج المجني عليها؛ بسبب خلافات زوجية بينهما، وعلى إثرها تعدى الزوج على زوجته بالضرب المبرح حتى لفظت السيدة أنفاسها الأخيرة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم وتم اقتياده لديوان القسم.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

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