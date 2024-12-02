يورتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة المصري البورسعيدي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المصري في الدوري الممتاز.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي المصري في الخامسة من مساء الاثنين على استاد السويس الجديد في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

txt

ريال مدريد يرصد صفقة من قلب الدوري الإيطالي

txt

غيابات توتنهام تزعج بوستيكوجلو

تشكيل بيراميدز في مواجهة المصري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد توفيق - يوسف أوباما - وليد الكرتي - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - دودو الجباس
 

مواد متعلقة

كريم رمزي: البنك استحق النقاط الثلاثة.. وحزين على أداء الأهلي لهذا السبب

كريم رمزي يفجر مفاجأة: بيرسي تاو يُرحب بالانتقال للزمالك بنصف راتبه مع الأهلي

الأكثر قراءة

عاجل| عودة نيرة أشرف.. هل تظهر طالبة المنصورة في الدراما المصرية؟ (فيديو وصور)

646.6 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية أول 9 شهور من 2024

علاء عبد العال: الجونة له وضع خاص في الدوري.. وهذا سبب النتائج المتراجعة

عاجل - "رسميًا" رفع الحد الأدنى والأقصى للتأمينات والمعاشات في يناير 2025

عشرات الشخصيات العامة والمؤسسات في ألمانيا تنسحب من منصة "إكس"

لتميزها والتزامها....محافظ الدقهلية يصرف مكافأة مالية لممرضة بوحدة طب الأسرة بالبرامون

وزير الأوقاف يكرم الدكتورة مها عقل ويشهد مراسم تسليم إدارةمستشفى الدعاة لرئيسه الجديد

تريزيجيه أساسي في تشكيل الريان لمواجهة الوصل في دوري أبطال آسيا