محافظة الإسكندرية تصرف السلع التموينية خلال السوق اليوم الواحد بمنطقة المنشية

فَعّلت محافظة الإسكندرية اليوم، الأثنين صرف السلع التموينية من خلال البطاقات التموينية داخل سوق اليوم الواحد المقام بمنطقة المنشية في الاسكندرية، مما سهل على المواطنين الحصول على احتياجاتهم، وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على دعم المواطنين وضبط الأسواق.

و وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، كافة الأجهزة التنفيذية بمتابعة أسعار السلع الغذائية بسوق اليوم الواحد، المقام يوميًا من الساعة ١٠ صباحًا حتى ٥ مساءً بجراج الشهر العقاري في منطقة المنشية بحي الجمرك.

وأكد المحافظ أن الهدف من استمرار تنظيم سوق اليوم الواحد في أحياء مختلفة هو توفير السلع الغذائية الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين، بالتعاون مع مديرية التموين بالإسكندرية.

ورصدت الفجر سوق المنشية اليوم ولوحظ إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم توفير اللحوم والخضروات ومنتجات الألبان والفواكه بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى وجود عيادة طبية متنقلة تقدم خدمات الكشف المجاني.

وجدير بالذكر أنه قد افتتح محافظ الإسكندرية، أولى فعاليات سلسلة أسواق اليوم الواحد بمنطقة سيدي جابر، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية تخفيفًا للأعباء الاقتصادية.

وضم السوق، المقام خلف محطة قطار سيدي جابر، مجموعة واسعة من السلع الغذائية التي تشمل اللحوم الطازجة والمجمدة، الدواجن، الأسماك، منتجات الألبان، والزيوت، بالإضافة إلى الخضروات والفواكه والتوابل وأكد المنظمون أن الأسعار المخفضة بالسوق تتراوح بين 15% و30% مقارنة بالأسواق التقليدية، مع الحفاظ على جودة السلع المعروضة.

وأثناء جولته داخل السوق، أشاد المحافظ بتنظيم الفعاليات والإجراءات المتخذة لتوفير بيئة آمنة وخدمات متكاملة للمواطنين، منها وجود فريق طبي للكشف المجاني وإجراء الفحوصات الصحية، وطالب المحافظ بإنشاء "باكية خاصة بهم" داخل سوق اليوم الواحد.



ويُذكر أن سوق اليوم الواحد سيمتد إلى عدة مناطق أخرى، منها، الورديان، المندرة، وميدان محمد نجيب، في إطار خطة تستهدف تغطية أحياء المحافظة كافة وتلبية احتياجات المواطنين.

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