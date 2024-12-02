بيب جوارديولا ينتقد ليفربول الحالي.. فترة كلوب كانت أفضل

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن المنافسة مع ليفربول ادبان فترة تولي يورجن كلوب للعارضة الفنية، ووصفها بالاخلاقية عن الوضع الحالي.

خسر مانشستر سيتي أمام ليفربول ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي بنتيجة هدفين دون رد، سجل هدف الأول جاكبو والثاني محمد صلاح.

يتصدر ليفربول ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بفارق إحدى عشرة نقطة عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الخامس، أما ارسنال ففي المركز الثاني بفارق تسع نقاط.

بيب جوارديولا يخرج عن صمته

قال ‏بيب غوارديولا:" عندما تفوز تضحك وعندما تخسر يضحكون.. ليفربول كانوا منافس قوي لنا، الفترة مع كلوب كانت لا تُنسى. حتى عندما كنا نفوز بفارق بسيط، كانت فرقهم رائعة، لكننا كنا دائمًا صامدين، ملتزمين، وأقوياء من الناحية الذهنية ".

تعرض بيب جوارديولا للتعثر السابع على التوالي، للمرة الأولى في تاريخه حيث لم يحقق اي انتصار على مستوى الدورى الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا منذ أكثر من شهر

