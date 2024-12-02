ريال مدريد يخطط لمفاجأة نجمه الشاب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف الصحفي فابريزيو عن خطة إدارة فريق ريال مدريد الإسباني، لمفاجأة راؤول أسينسيو نجم الفريق الشاب، الذي ظهر خلال الفترة الأخيرة مع الفريق الأول في المباريات.

ريال مدريد يخطط لمفاجأة نجمه الشاب

وتم تصعيد راؤول اسينسيو للمشاركة مع الفريق الأول، لتدعيم صفوف الفريق في ظل الإصابات التي ضربت صفوف الميرنجي خلال الفترة الماضية.
وحسب ما ذكره رومانو، فإن ريال مدريد يرغب لتقديم عقد جديد إلى راؤول أسينسيو، حيث أنهم سعداء للغاية بتأثيره مع الفريق

حيث ظهر أسينسيو بمستوى مميز خلال الفترة التي يشارك فيها اللاعب مع الفريق الأول حتى الآن، ما جعل ريال مدريد يرغب في إعداد عقد جديد من أجل اللاعب، إلى جانب حصوله على راتب أعلى.
وينتهي عقد راؤول أسينسيو مع النادي الإسباني في صيف 2026 المقبل، أي لمدة موسم أخر، بالإضافة إلى الموسم الحالي.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الصدارة التي يتربع عليها برشلونة، إلا أن الميرنجي مازال لديه مباراة مؤجلة.
 

مواد متعلقة

بيب جوارديولا ينتقد ليفربول الحالي.. فترة كلوب كانت أفضل

يورتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة المصري البورسعيدي

الأكثر قراءة

عاجل| عودة نيرة أشرف.. هل تظهر طالبة المنصورة في الدراما المصرية؟ (فيديو وصور)

646.6 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية أول 9 شهور من 2024

علاء عبد العال: الجونة له وضع خاص في الدوري.. وهذا سبب النتائج المتراجعة

عاجل - "رسميًا" رفع الحد الأدنى والأقصى للتأمينات والمعاشات في يناير 2025

عشرات الشخصيات العامة والمؤسسات في ألمانيا تنسحب من منصة "إكس"

لتميزها والتزامها....محافظ الدقهلية يصرف مكافأة مالية لممرضة بوحدة طب الأسرة بالبرامون

وزير الأوقاف يكرم الدكتورة مها عقل ويشهد مراسم تسليم إدارةمستشفى الدعاة لرئيسه الجديد

تريزيجيه أساسي في تشكيل الريان لمواجهة الوصل في دوري أبطال آسيا