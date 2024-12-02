كشف الصحفي فابريزيو عن خطة إدارة فريق ريال مدريد الإسباني، لمفاجأة راؤول أسينسيو نجم الفريق الشاب، الذي ظهر خلال الفترة الأخيرة مع الفريق الأول في المباريات.

ريال مدريد يخطط لمفاجأة نجمه الشاب

وتم تصعيد راؤول اسينسيو للمشاركة مع الفريق الأول، لتدعيم صفوف الفريق في ظل الإصابات التي ضربت صفوف الميرنجي خلال الفترة الماضية.

وحسب ما ذكره رومانو، فإن ريال مدريد يرغب لتقديم عقد جديد إلى راؤول أسينسيو، حيث أنهم سعداء للغاية بتأثيره مع الفريق

حيث ظهر أسينسيو بمستوى مميز خلال الفترة التي يشارك فيها اللاعب مع الفريق الأول حتى الآن، ما جعل ريال مدريد يرغب في إعداد عقد جديد من أجل اللاعب، إلى جانب حصوله على راتب أعلى.

وينتهي عقد راؤول أسينسيو مع النادي الإسباني في صيف 2026 المقبل، أي لمدة موسم أخر، بالإضافة إلى الموسم الحالي.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الصدارة التي يتربع عليها برشلونة، إلا أن الميرنجي مازال لديه مباراة مؤجلة.

