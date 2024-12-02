تشكيل المصري الرسمي لمواجهة بيراميدز بالجولة الرابعة من الدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلن  علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الرابعة من الدوري  والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز والمقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم الاثنين على ستاد الجيش ببرج العرب

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى،  كريم العراقي،  محمد هاشم، باهر المحمدي  ، عمرو سعداوي  لخط الظهر، محمود حمادة،  محمد مخلوف  كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط،  محمد الشامي  ،  سمير فكري، ميدو جابر   كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

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فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، أحمد عيد، خالد صبحي، أمادو با  ، يوسف الجوهري  ، أحمد القرموطي،  فخر الدين بن يوسف،، عبد الرحيم دغموم  ، بابا بادجي.

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري وبيراميدز  عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات دوري نايل.

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