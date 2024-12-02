"النبراوي" يعلن بدء أكبر برنامج تدريبي في تاريخ نقابة المهندسين

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طارق النبراوي نقيب
طارق النبراوي نقيب المهندسين

أعلن المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، عن انطلاق  أكبر برنامج تدريبي  في تاريخ نقابة المهندسين لتدريب 10 آلاف مهندس، بدءً من الأسبوع الثالث من ديسمبر  الجاري. 


وقال نقيب المهندسين: "إن التدريب  مدعم  من النقابة، وسيتم على 10 دفعات، كل دفعة تضم 1000 مهندس نصفهم ممن لديه خبرة 3 سنوات فأكثر، وسيحصلون على دورة تدريبية  للحصول على شهادة PMP، فيما يكون الـ 500 الآخرون من حديثي التخرج، وسيحصلون على دورة تدريبية  للحصول على شهادة CAPM".


وأوضح "النبراوي" أن التدريب سيتم عبر تطبيق زووم، ومدة الدورة خمسة أسابيع، وسيُعقَد اختبار للمتدربين في الأسبوع السادس يحاكي اختبار المعهد الدولي "PMI"، ومَن يجتاز الاختبار سيحصل على شهادة PMP أو CAPM من نقابة المهندسين المصرية، سيكون مؤهلًا للتقدم مباشرة لمعهد إدارة المشروعات الأمريكي  PMI  للحصول على الشهادة الأمريكية، وستقدم النقابة منحة مالية قدرها 5000 جنيه لأول 20 مهندسًا في كل مجموعة تدريبية يحصلون على الشهادة الأمريكية.

وأكد نقيب المهندسين، أن النقابة ستتحمل كافة المصروفات الإدارية الخاصة بتدريب كل من سيشارك في هذا البرنامج التدريبي، والذي سيتولى التدريب فيه محاضرون متخصصون  وجميعهم متطوعون، وعلى رأسهم السيد المهندس الاستشاري أحمد السيد عبد الرازق– المحاضر الدولي لبرنامج إدارة المشاريع الاحترافية بالنقابة.


وكانت نقابة المهندسين قد شكَّلت لجنة عليا لبرنامج إدارة المشاريع الاحترافية، برئاسة نقيب المهندسين لبحث ترتيبات البرنامج التدريبي.
وذلك على النحو التالي: 
1- المهـندس/ طارق النبراوي- رئيسًا
2-  الأستاذ الدكـتور المهندس /أحمد البدوي سيد (عضو)
3- الدكـــتور المهندس الاستشاري/  مبروك عامر (عضو)
4- الأستاذ الدكـــتور المهندس / إبراهيم إسماعيل (عضو)
5- المهندس الاستشاري /علاء ريحان (عضو)
6- المهندس / محمد فوزي (عضو)
7-  المهندس / محمد الواضح (عضو)
8- المهـندسة / ابتسام خضر (عضو)
9- المهـندس /علي جلال (عضو)
10- المهندس /أسامة حسن (عضو)
11- المهندس / محمد رضا عصر (عضو)
12- المهندس / محمد الحسيني (عضو)
- وعضوية السيد المهندس الاستشاري أحمد السيد عبد الرازق– المحاضر الدولي                      لبرنامج إدارة المشاريع الاحترافية بالنقابة (متطوعًا).

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