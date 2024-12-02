رئيس اتحاد المحامين العرب يشيد بالعلاقة التاريخية بين مصر والإمارات

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عبدالحليم علام نقيب
عبدالحليم علام نقيب المحامين

تقدم عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بخالص التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربيَّة المتحدة، وإلى إخوانه حكام وشيوخ دولة الإمارات والشعب الإماراتي الشقيق؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ53.

وأكد رئيس اتحاد المحامين العرب، أن العلاقة بين القاهرة وأبو ظبي تاريخية، فمصر من أوائل الدول التي دعمت قيام اتحاد دولة الإمارات العربية، ودعمتها دوليًا وإقليمًيا باعتبارها ركيزة للأمن والاستقرار، معبرًا عن سعادته بما حققه البلد الشقيق من إنجازات تنموية وحضارية بارزة على كافة الأصعدة وفي مختلف الميادين.

كما أشاد نقيب المحامين، بالعلاقة الوثيقة بين الدولتين ودعمهم للقضايا العربية المشتركة، مثل القضية الفلسطينية والعراقية واللبنانية والليبية واليمنية والسورية، مشيرًا إلى الحرص الدائم والمشترك لتعزيز التقارب والتعاون في مختلف المجالات، متمنيًا لدولة الإمارات وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار.

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