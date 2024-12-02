محافظ بني سويف يشدد على مراجعة نسب الغياب والحضور بالمدارس

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محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد احدى المدارس

شّدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية وضرورة المتابعة الدورية لنسب حضور وغياب الطلبة وتحقيق الإنضباط العام داخل المدارس والالتزام بخطة تدريس المناهج، بجانب متابعة حالة النظافة داخل المدارس ومنع الإشغالات بمحيطها وتذليل كافة العقبات لتوفير المناخ المناسب لكافة أطراف وعناصر المنظومة.

 

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمدرسة عمر بن الخطاب الثانوية المشتركة بقرية بني عدي التابعة لإدارة تعليم ناصر، لمتابعة سير الدراسة والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية والوقوف على الحالة العامة للمدارس بمختلف المراحل والنوعيات، وذلك ضمن برنامج ميداني لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، خاصة في قطاعات التعليم والصحة وغيرها من القطاعات التي تتماس مع احتياجات ومطالب واهتمامات المواطنين.

 

واطمأن المحافظ على انتظام العملية التعليمية وتواجد أعضاء التدريس والإداريين، متفقدا بعض فصول المدرسة وحرص على متابعة جانبًا من شرح المدرسين، مشددًا على أهمية وضرورة المتابعة الدورية لنسب حضور وغياب الطلبة وتحقيق الانضباط العام داخل المدارس والإلتزام بخطة تدريس المناهج، بجانب متابعة حالة النظافة داخل المدارس ومنع الإشغالات بمحيطها وتذليل كافة العقبات لتوفير المناخ المناسب لكافة أطراف وعناصر المنظومة.

 

كما تجول المحافظ داخل مكونات المدرسة التي تتكون من 15 فصلادراسيًا موزعة على 3 طوابق بإجمالي436 طالبًا وطالبة و5 معامل "فيزياء، أحياء، كيمياء" ومعملين للتطوير وحاسب آلي، بجانب العديد من الملحقات، حيث تفقد المحافظ معرض الأنشطة، مؤكدا أهمية تفعيل الأنشطة التربوية في كافة المجالات الرياضية والاجتماعية والثقافية، لتأثيرها الإيجابي على المنظومة التعليمية، لاكتشاف المواهب الطلابية وتطوير وصقل مهاراتهم  الشخصية.

 

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من: د. أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، شوقي هاشم  رئيس مركز ومدينة ناصر، د. نبيلة فتحي مدير إدارة تعليم ناصر،نادي محمد وكيل الإدارة، وخالد أبو زيد مدير مرحلة التعليم الثانوي بالإدارة، وشاهيناز عزت محمد مدير المدرسة.

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