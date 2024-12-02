بعد إعادة إعمارهم.. تسليم 17 منزلا بقرية حجازة بكوم أمبو فى أسوان (صور)

قامت جمعية الأورمان فى إعادة إعمار وتأهيل عدد 17 منزلا لأهالى قرية حجازة بمركز كوم إمبو، تحت اشراف مديرية التضامن، حيث تم اعادة اعمارهم على أعلى مستوى.

وقد قام بتسليم المنازل المهندس طه حسين، رئيس مركز ومدينه كوم امبو نائبا عن اللواءاسماعيل كمال محافظ اسوان، واحمد علي رئيس الوحدة المحليه لقريه حجازة، وقيادات جمعية الأورمان بمحافظة أسوان.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، إنه شمل البيت الواحد تأهيل وتشطيب منزل 2حجره وصاله ومطبخ وحمام حيث تم إستكمال المبانى وتعريش الاسقف الخشبيه وتأسيس الكهرباء وتأسيس السباكه بالمنزل وتركيب ابواب وشبابيك ومحاره المنزل و عمل ارضيات المنزل بالسيراميك وحوائط المطبخ والحمام، وكذلك دهان حوائط المنزل بالبلاستيك ودهان الابواب والشبابيك باللاكيه و تشطيب واجهات المنزل وايضا تشطيب سباكه وكهرباء المنزل بالاضافة إلى فرش المنازل بالكامل.

مشيدا عن خالص شكره وتقديره للواء الدكتور اسماعيل كمال، محافظ أسوان، وذلك لدعمه المستمر لكافة مؤسسات وجمعيات العمل الأهلى والتنموى

ومشيدا بسياسة الباب المفتوح التى ينتهجها محافظ أسوان، فدائمًا مكتبه مفتوح أمام جميع مسئولى مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلى للتعاون مع المحافظة فى الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.



والجدير بالذكر أن مشروع إعادة إعمار القرى الفقيرة، أطلقته جمعية الأورمان قبل سنوات، وتمكنت من خلاله تطوير وتنمية أكثر من 850 قرية فقيرة في محافظات الجمهورية المختلفة

وأن إعادة إعمار القرى الفقيرة، تضمن أيضا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر إلى الأسر غير القادرة لدعمها في الانتقال من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإكتفاء والإنتاج.