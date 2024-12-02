مكتب الشؤون الإنسانية الأممي: الوضع في شمال غرب سوريا يثير القلق

قال ينس لايركه السكرتير الصحفي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن الوضع في شمال غرب سوريا مثير للقلق، ونوه بأن المكتب يراقب الوضع هناك عن كثب.

وأضاف: "في الواقع، الوضع في شمال غرب سوريا مثير للقلق ونحن نراقب عن كثب هذا الوضع المضطرب".

وأشار إلى أنه وفقا للمعطيات الميدانية المحدثة للمنظمة التي تم نشرها مساء 1 ديسمبر، أصبح وصول المساعدات الإنسانية وحركة المدنيين في حلب أكثر صعوبة بسبب تدهور الوضع.

وكانت مجموعات مسلحة على رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة)، شنت الأربعاء الماضي هجوما واسع النطاق في حلب شمال سوريا، وفرضت سيطرتها على عدد من أحياء المدينة الرئيسية.

في المقابل تصدت قوات الجيش السوري للهجوم، وأكدت أن عملياتها ضد الجماعات المسلحة قائمة بكل نجاح وسيتم قريبا الانتقال إلى الهجوم المعاكس لاستعادة جميع المناطق حتى تحريرها من الإرهاب.

من جانبها، نفت السفارة الروسية في دمشق تصريحا منسوبا لوزارة الخارجية الروسية حول خروج الوضع في سوريا عن سيطرة الحكومة.

وتداولت صفحات على منصات التواصل الاجتماعي تصريحا منسوبا لوزارة الخارجية الروسية زعم بأنها أعلنت فيه أن "الوضع في سوريا خرج عن سيطرة الرئيس السوري بشار الأسد وأن هناك انهيارات قادمة قد تصل إلى دمشق خلال الساعات المقبلة".

وقالت السفارة في بيان: "تؤكد السفارة الروسية بدمشق أن مثل هذه المعلومات المنشورة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي مفبركة وليست صحيحة. ندعوكم لمتابعة المصادر الرسمية فقط".