نائب محافظ الجيزة تترأس اجتماع اللجنة المشكلة لتسجيل المحافظة ضمن شبكة المدن الإبداعية

ترأست هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، اجتماع اللجنة المشكلة لتحديد الخطوات التمهيدية لإعداد الملف الخاص بتسجيل الجيزة ضمن شبكة المدن الابداعية باليونسكو وذلك بحضور وفد من أكاديمية الفنون وكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

وذلك فى اطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بدعم التعاون مع المؤسسات المعنية لإبراز الحرف والنقاط والمراكز الابداعية التى تتمتع بها محافظة الجيزة.

واكدت نائب المحافظ ان الانضمام للمدن الابداعية يمثل اعترافًا دوليًا من اليونسكو، ويفتح مجالًا للتعاون مع المدن الإبداعية الأعضاء في شبكة اليونسكو، ويؤدي للحفاظ علي المهارات الإبداعية، ويوفر الإمكانيات للارتقاء بها.

واشارت هند عبد الحليم نائب المحافظ إلى أن انضمام الجيزة لشبكة اليونسكو للمدن الإبداعية يعد مكسبًا أدبيًا، يسهم في الحصول على شراكات ودعم فني وتبادل خبرات بين المدن الأعضاء للاستفادة من تجاربهم كمدن إبداعية بما يتيح تأهيل وتطوير المراكز والمنارات الإبداعية وتعزيز الإبداع والإنتاج والتوزيع والتسويق، ونشر الأنشطة الثقافية، وتوسيع فرص المبدعين والمهنيين في القطاع الثقافي والفني.

ووجهت عبد الحليم بتنسيق اجتماعات دورية للوقوف على أحدث الترتيبات والتجهيزات بالملف الخاص بالمحافظة واستعراض ما تم إعداده بحضور كافة الجهات المعنية.

وكلفت نائب المحافظ الادارة العامة للسياحة بالمحافظة إلى ضرورة توثيق وحصر الأماكن التراثية والأثرية الموجودة بنطاق المحافظة وإلقاء الضوء على الأماكن غير المعروفة والتى لم تحظى بشهرة أمام المواطنين والسائحين.

حضر الاجتماع الدكتورة ريهام عرام استاذ اثار بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان وخبير تراث ثقافى بمشروعات المعونة الامريكية والدكتور مصطفى جاد عميد سابق للمعهد العالى للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون وسمر عميد المعهد والدكتورة ولاء محمد محمود رئيس قسم مناهج الفلكلور وتقنيات الحفظ بالمعهد والدكتور ممدوح فاروق مدير متحف ايمحتب بسقارة ومحمد صلاح رئيس مجلس ادارة جمعية تنمية السياحة بدهشور وعزه وهدان مدير الادارة العامة للسياحة بالمحافظة وأعضاء إدارة التراث.

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