ياسر علي يكشف أهمية أمن المعلومات وحماية البيانات الشخصية

حوادث
المهندس ياسر علي
المهندس ياسر علي خبير التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات

 

 


شدد المهندس ياسر علي، خبير التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية تعزيز أمن المعلومات وحماية البيانات الشخصية من التهديدات المتزايدة للاختراق والابتزاز.

 

 وأوضح أن هذا يتطلب نشر الوعي التكنولوجي بين المستخدمين، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، لتجنب المخاطر التي قد تؤثر على الأفراد في حياتهم الشخصية والعملية. 

 

وأشار إلى أن هذه القضية أصبحت أكثر أهمية في ظل التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا في كافة مناحي الحياة.

 

 

المدن الذكية: خطوة نحو مستقبل حضري يعتمد على التكنولوجيا

 


وتحدث المهندس ياسر علي عن أهمية بناء المدن الذكية في مصر، التي تمثل خطوة نحو مستقبل حضري يعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا الحديثة. 

 

وأكد أن الفارق بين المدن التقليدية والمدن الذكية يكمن في استخدام التقنيات المتقدمة في بناء هذه المدن وتنفيذ مشاريعها بشكل يساهم في تجنب الأخطاء السابقة، عبر الاستفادة من التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات. 

 

وتابع قائلًا إن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تستهدف تعزيز التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2033.

 

 

تحويل المدن القديمة إلى مدن ذكية: خطوات عملية لتحقيق الهدف

 


وأوضح المهندس ياسر علي أن تحويل المدن القديمة إلى مدن ذكية ليس أمرًا مستحيلًا، بل هو ممكن من خلال خطط مدروسة تستهدف دمج التكنولوجيا في جميع جوانب الحياة. وأعطى مثالًا على ذلك استبدال العدادات التقليدية للكهرباء والماء بعدادات ذكية تساعد في ترشيد الاستهلاك وتحسين إدارة الخدمات.

الفوائد الاقتصادية والاستثمارية للمدن الذكية
كما أشار إلى الفوائد الاستثمارية للمدن الذكية، مشيرًا إلى أن استخدام التقنيات الحديثة في التشغيل والصيانة يقلل التكاليف التشغيلية ويخفف من الزحام المروري.

 

 وأضاف أن هذه المدن توفر بيئة مرنة تسهم في تحسين حياة المواطنين، مما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات.

 

الاستثمار في الشباب والتكنولوجيا: مفتاح النجاح في المستقبل


وأكد المهندس ياسر علي أن تكلفة إنشاء المدن الجديدة قد تكون عالية، لكنها استثمار طويل الأجل يهدف إلى توفير حياة أفضل للمواطنين. وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به الدولة في تدريب الشباب وتأهيلهم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة لخدمة المواطنين. وأكد على ضرورة أن يتجه الشباب إلى تعلم التكنولوجيا باعتبارها أداة أساسية لتحقيق النجاح في المستقبل.

 

 

التقنيات المتقدمة في المدن الجديدة: العاصمة الإدارية والعلمين نموذجًا

 


وختم المهندس ياسر علي حديثه بالحديث عن التقنيات المتطورة التي تم تطبيقها في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أن هذه المدن تعد من بين الأحدث في العالم، مما يعكس رؤية مصر نحو مستقبل حضاري يعتمد على التكنولوجيا في جميع المجالات.

 

استخدام التكنولوجيا البيانات الشخصية التحول الرقمي الوعي التكنولوجي تحقيق الهدف تحول الرقمي تكنولوجيا المعلومات توجيهات القيادة السياسية حماية البيانات حماية البيانات الشخصية خبير التحول الرقمي رؤية مصر منصات التواصل الاجتماعي ياسر علي

مواد متعلقة

“أهمية التحول الرقمي” ندوة بكلية الألسن بجامعة الفيوم
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| عودة نيرة أشرف.. هل تظهر طالبة المنصورة في الدراما المصرية؟ (فيديو وصور)

646.6 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية أول 9 شهور من 2024

وزير الأوقاف يكرم الدكتورة مها عقل ويشهد مراسم تسليم إدارةمستشفى الدعاة لرئيسه الجديد

علاء عبد العال: الجونة له وضع خاص في الدوري.. وهذا سبب النتائج المتراجعة

لتميزها والتزامها....محافظ الدقهلية يصرف مكافأة مالية لممرضة بوحدة طب الأسرة بالبرامون

عاجل - "رسميًا" رفع الحد الأدنى والأقصى للتأمينات والمعاشات في يناير 2025

عشرات الشخصيات العامة والمؤسسات في ألمانيا تنسحب من منصة "إكس"

تريزيجيه أساسي في تشكيل الريان لمواجهة الوصل في دوري أبطال آسيا