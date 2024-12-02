ياسر علي يكشف أهمية أمن المعلومات وحماية البيانات الشخصية



شدد المهندس ياسر علي، خبير التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية تعزيز أمن المعلومات وحماية البيانات الشخصية من التهديدات المتزايدة للاختراق والابتزاز.

وأوضح أن هذا يتطلب نشر الوعي التكنولوجي بين المستخدمين، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، لتجنب المخاطر التي قد تؤثر على الأفراد في حياتهم الشخصية والعملية.

وأشار إلى أن هذه القضية أصبحت أكثر أهمية في ظل التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا في كافة مناحي الحياة.

المدن الذكية: خطوة نحو مستقبل حضري يعتمد على التكنولوجيا



وتحدث المهندس ياسر علي عن أهمية بناء المدن الذكية في مصر، التي تمثل خطوة نحو مستقبل حضري يعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا الحديثة.

وأكد أن الفارق بين المدن التقليدية والمدن الذكية يكمن في استخدام التقنيات المتقدمة في بناء هذه المدن وتنفيذ مشاريعها بشكل يساهم في تجنب الأخطاء السابقة، عبر الاستفادة من التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع قائلًا إن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تستهدف تعزيز التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2033.

تحويل المدن القديمة إلى مدن ذكية: خطوات عملية لتحقيق الهدف



وأوضح المهندس ياسر علي أن تحويل المدن القديمة إلى مدن ذكية ليس أمرًا مستحيلًا، بل هو ممكن من خلال خطط مدروسة تستهدف دمج التكنولوجيا في جميع جوانب الحياة. وأعطى مثالًا على ذلك استبدال العدادات التقليدية للكهرباء والماء بعدادات ذكية تساعد في ترشيد الاستهلاك وتحسين إدارة الخدمات.

الفوائد الاقتصادية والاستثمارية للمدن الذكية

كما أشار إلى الفوائد الاستثمارية للمدن الذكية، مشيرًا إلى أن استخدام التقنيات الحديثة في التشغيل والصيانة يقلل التكاليف التشغيلية ويخفف من الزحام المروري.

وأضاف أن هذه المدن توفر بيئة مرنة تسهم في تحسين حياة المواطنين، مما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات.

الاستثمار في الشباب والتكنولوجيا: مفتاح النجاح في المستقبل



وأكد المهندس ياسر علي أن تكلفة إنشاء المدن الجديدة قد تكون عالية، لكنها استثمار طويل الأجل يهدف إلى توفير حياة أفضل للمواطنين. وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به الدولة في تدريب الشباب وتأهيلهم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة لخدمة المواطنين. وأكد على ضرورة أن يتجه الشباب إلى تعلم التكنولوجيا باعتبارها أداة أساسية لتحقيق النجاح في المستقبل.

التقنيات المتقدمة في المدن الجديدة: العاصمة الإدارية والعلمين نموذجًا



وختم المهندس ياسر علي حديثه بالحديث عن التقنيات المتطورة التي تم تطبيقها في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أن هذه المدن تعد من بين الأحدث في العالم، مما يعكس رؤية مصر نحو مستقبل حضاري يعتمد على التكنولوجيا في جميع المجالات.