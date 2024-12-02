شيخ الأزهر الشريف يهنئ دولة الإمارات باليوم الوطني الـ53

أخبار مصر
شيخ الأزهر أ. د/
شيخ الأزهر أ. د/ أحمد الطيب

يتقدَّم الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربيَّة المتحدة، وإلى إخوانه حكام وشيوخ دولة الإمارات والشعب الإماراتي الأصيل؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ53، تلك المناسبة التي تُخلِّد ذكرى تأسيس اتحاد الإمارات بروحٍ الوحدة والتضامن.

ويُشيد الأزهر الشريف بما حقَّقته دولة الإمارات من إنجازات حضارية وتنموية رائدة لشعبها، وما تبذله من جهود عالمية في ترسيخ قيم التسامح والأخوة، وتعزيز السِّلم والتعايش بين الشعوب والثقافات، سائلًا المولى -عزَّ وجلَّ- الخير والازدهار لشعبها وللأمتين العربية والإسلامية.

شيخ الأزهر اليوم الوطني 53 للإمارات الإمارات شيخ محمد بن زايد آل نهيان مناسبة اليوم الوطني

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