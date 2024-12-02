حريق هائل يلتهم نادي المعلمين بالإسكندرية

شهد نادي المعلمين بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، اليوم، الأثنين، حريقًا ضخمًا امتد من أحد الطوابق العلوية ليصل إلى الجراج، متسببًا في تدمير عدد كبير من السيارات وتسجيل خسائر مادية ضخمة قُدرت بملايين الجنيهات.

وتدخلت قوات الحماية المدنية فور تلقي البلاغ، ودفعت بعدد كبير من سيارات الإطفاء لمحاصرة النيران وأفادت المصادر الأولية بأن الحريق بدأ في إحدى القاعات بالنادي قبل أن يمتد بسرعة لچراج النادي والطوابق السفلية.

ولم تُسجل أي إصابات بشرية حتى الآن، فيما تعمل الجهات المعنية على التحقيق لتحديد أسباب الحريق.

وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمتابعة مجريات التحقيق.