وزير الأوقاف يكرم الدكتورة مها عقل ويشهد مراسم تسليم إدارةمستشفى الدعاة لرئيسه الجديد

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وزير الأوقاف ورئيسي
وزير الأوقاف ورئيسي مستشفى الدعاة القديم والجديد

كرم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الأستاذة الدكتورة مها عقل، رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة بمصر الجديدة، بحضور قيادات وزارة الأوقاف.

وأثنى وزير الأوقاف على جهودها في تيسير الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى لجميع منسوبي وزارة الأوقاف من الأئمة والعاملين بها وللمترددين على المستشفى أيضًا من غير أبناء الوزارة.

وعبَّر عن امتنانه وامتنان كل أبناء وزارة الأوقاف لجهودها الدكتور مها عقل، مقدمًا أسمي آيات التقدير والتكريم لها على مسيرتها الكريمة، إذ إن المستشفى شهد في عهدها تجديدًا كبيرًا وعملًا دءوبًا، وأن هذا يوم الوفاء والتكريم ورد الجميل.

كما قدم وزير الأوقاف التهنئة للواء الدكتور ياسر حسن، الرئيس الجديد لمجلس إدارة مستشفى الدعاة على تسلمه مقاليد عمله الجديد، مؤكدًا ضرورة مواصلة مسيرة النجاح من شخصية قديرة تحملت الأمانة إلى شخصية قديرة تبني على ما كان وتضيف إليه وترقى به.

وأوضح الأزهري أن شعار وزارة الأوقاف هو البر والاحترام والاعتراف بجهود كل من خدم المؤسسة، وإرساء مبادئ التسلم والتسليم، ونقل الخبرة، وانتقال الأمانة من يد إلى يد بكل كفاءة ومهنية وسلاسة وتجرد.

من جانبها أعربت الدكتورة مها عقل عن خالص شكرها وتقديرها للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وعن سعادتها الغامرة بهذا التكريم المتميز، راجية كل النجاح والتوفيق للواء الدكتور ياسر حسن، الرئيس الجديد لمجلس إدارة مستشفى الدعاة، وأن يعينه الله -سبحانه- على أداء رسالته في النهوض بمستشفى الدعاة.

وخلال كلمته أكد اللواء الدكتور ياسر حسن أنه قد شرف بتولي مسئولية مستشفى الدعاة الذي يحظى بالتقدير والاحترام، مع امتيازه بوقوعه في أرقى منطقة بالقاهرة، مثمِّنًا تكاتف أبناء المستشفى للارتقاء به، مؤكدا أن الدكتورة مها وضعت البذرة الرئيسة للمستشفى، وهذا إنجاز نبني عليه.

وفي ختام اللقاء أهدى وزير الأوقاف درع وزارة الأوقاف، ونسخة من كتاب الله -عز وجل- للدكتورة مها عقل؛ تقديرًا لإخلاصها وتفانيها في أداء رسالتها. والوزارة إذ تشكر الأستاذة الدكتورة مها عقل على جهودها، فإنها ترجو للواء الدكتور ياسر حسن التوفيق والسداد.

الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بمصر الجديدة رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة يوم الوفاء الدكتورة مها عقل

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